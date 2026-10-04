Партія Андріса Кулбергса перемогла на виборах до Сейму Латвії

У неділю, 4 жовтня, Центральна виборча комісія Латвії завершила підрахунок голосів на виборах до 15-го Сейму. Перемогу здобуло проукраїнське політичне об’єднання «Об’єднаний список», яке очолює чинний премʼєр-міністр Андріс Кулбергс. Про це повідомив латвійський портал Delfi.

Вибори до 15-го Сейму Латвії відбулися в суботу, 3 жовтня. Загалом працювали 1059 виборчих дільниць. Явка склала 51,81%. Відповідно до результатів, п’ятивідсотковий бар’єр для проходження до латвійського парламенту подолали шість політичних сил.

«Об’єднаний список», який очолює чинний премʼєр-міністр Андріс Кулбергс, здобув 41 мандат зі 100 у парламенті нового скликання. На другому місці опинилася партія «Латвія понад усе», яку представлятимуть 17 депутатів. «Суверенна влада/Союз молодих латишів» матиме 15 місць у 15-му Сеймі, а «Національний альянс» – 10. Ще 10 мандатів отримала партія «Прогресивні», а партія «Нова єдність» – сім мандатів.

47-річний лідер «Обʼєднаного списку» Андріс Кулбергс обійняв посаду премʼєр-міністра у травні 2026 року. Він замінив Евіку Сіліню, яка подала у відставку після інциденту з падінням українських дронів на території країни.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Андріс Кулбергс виступає за підтримку України. У серпні 2026 року він закликав країни Євросоюзу заборонити видачу віз росіянам. Крім того, Кулбергс підтримує ідею передачі Україні заморожених російських активів.

Володимир Зеленський привітав Андріса Кулбергса з перемогою: «Вітаю Андріса Кулбергса з переконливою перемогою на парламентських виборах у Латвії. Цей вагомий результат свідчить про довіру латвійського народу до вашого лідерства та бачення майбутнього країни. Україна високо цінує непохитну дружбу й підтримку з боку Латвії. Сподіваюся на подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства».