Вучич заявив, що планує балотуватися на посаду прем’єр-міністра

Президент Сербії Александар Вучич у середу, 9 вересня, підписав указ про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори до нього на 25 жовтня. Про це повідомили Associated Press та Deutsche Welle.

7 вересня уряд Сербії звернувся до Вучича з проханням розпустити Народну скупщину Республіки Сербія, яка налічує 250 депутатів, і призначити дострокові вибори. Наступного дня президент заявив в етері державного телеканалу RTS, що погоджується з ініціативою уряду. 9 вересня він офіційно оголосив про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів.

Вучич, який не може балотуватися на ще один президентський термін, заявив, що планує балотуватися на посаду прем’єр-міністра. За його словами, дострокові вибори необхідні через постійну напруженість і розбіжності в країні.

Нагадаємо, у Сербії майже два роки тривають масові антиурядові протести, які почалися після трагедії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад. У листопаді 2024 року там обвалився бетонний навіс, унаслідок чого загинули 16 людей.

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Протестувальники вимагали від влади оприлюднити повну документацію щодо реконструкції вокзалу, яку завершили незадовго до трагедії. Вони звинуватили владу в корупції та домоглися відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив. Демонстранти також звинувачували Вучича, уряд та керівну партію в корупції й вимагали відставки президента та уряду, а також проведення дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, 56-річний Александар Вучич обіймає пост президента Сербії з травня 2017 року. До того він двічі був премʼєр-міністром країни, віцепрем’єром, міністром оборони та міністром інформації.