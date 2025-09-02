Протести пройшли у Белграді та низці інших міст Сербії

У сербському Белграді пройшла масштабна акція протесту, на якій десятки тисяч людей вимагали проведення дострокових виборів у парламент. Також протести відбулися в інших містах, повідомило 1 вересня Reuters.

Протестувальники мовчки пройшли маршем у Белграді, вшанувавши пам’ять 16 людей, які загинули внаслідок обвалу даху вокзалу в Новому Саду. Зазначимо, учасники протестів, які розпочалися одразу після трагедії, вимагали відставки низки міністрів, а також дострокових виборів, щоб усунути від влади партію «Сербська прогресивна партія» президента Александара Вучича.

Під час вшанування жертв трагедії 16 учнів старшої школи пройшли площею Савскі Трг з білими трояндами в руці, а також зачитали імена загиблих внаслідок обвалу на вокзалі.

BREAKING NEWS



Tens of thousands flood the streets of Serbia’s capital!



Protesters demand the pro-EU government call elections, but the regime keeps refusing. pic.twitter.com/o5dSRlFhyq — Global Dissident (@GlobalDiss) September 1, 2025

Протести також відбулися в Новому Саду, Крагуєваці та Алексінаці.

Зазначимо, протести розпочалися після трагедії у сербському місті Новий Сад, де на початку листопада 2024 року внаслідок обвалу бетонного навісу на місцевому вокзалі загинули 16 людей. Навіс відкрили після реконструкції у 2024 році, тому в країні почалися антиурядові протести – мітингувальники звинуватили владу у корупції та вимагали відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив.

У січні 2025 року Вучевич подав у відставку, проте протести продовжилися – мітингарі почали вимагати відставки президента, якого звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти суперників та обмеженні свободи ЗМІ.

Александар Вучич та його оточення відкидають звинувачення у корупції. Президент також відкинув можливість дострокових виборів. Наразі його коаліція в парламенті має 156 з 250 місць. Зазначимо, президентські та парламентські вибори заплановані на 2027 рік, коли закінчиться термін Вучича.

Додамо, до серпня протести були переважно мирними – 13 серпня сталися сутички правоохоронців та протестувальників, внаслідок чого постраждали десятки людей. Перші ж сутички відбулися у червні 2025 року, коли поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та перцеві балончики.