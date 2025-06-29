На мітинг 28 червня у Белграді зібралися десятки тисяч людей

У сербському Белграді тривають масштабні протести, учасники яких вимагають проведення дострокових виборів та припинення правління Александара Вучича. Під час протестів сталися сутички – поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та перцеві балончики, повідомило 29 червня агентство Reuters.

Масові протести тривають кілька місяців – протестувальники вимагають президента Александара Вучича, який обіймає пост понад 12 років, подати у відставку та оголосити про проведення нових виборів. За оцінками незалежних спостерігачів, на мітинги проти Вучича в Белграді вийшли приблизно 140 тис. учасників, рух яких очолюють студенти. Раніше поліція оцінила кількість людей на протестах у 36 тис. мітингарів.

In Serbia , tens of thousands of students & anti-corruption protesters take to the streets of Belgrade, demanding snap elections & an end to the 13-year rule of President Aleksandar Vucic.pic.twitter.com/nkjIqxZO4w — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 28, 2025

На противагу антиурядовим протестувальникам на вулиці вийшли провладні мітингарі. Через зіткнення груп розпочалися сутички поблизу будівель парламенту та уряду, а також в парку, де прихильники Вучича зібралися на мітинг.

Ввечері 28 червня, після завершення протесту антиурядові мітингарі почали кидати каміння, пляшки та фаєри в поліцію, яка застосувала силу для розгону протестувальників. Поліцейські застосували проти людей сльозогінний газ та перцеві балончики.

«Влада обрала насильство та репресії проти народу. Кожна радикалізація ситуації – це їхня відповідальність», – написали студенти в іксі.

Police brutality in Serbia. pic.twitter.com/v745edApbh — Goran Jeremić (@slobodan_X_svoj) June 29, 2025

Президент Сербії Вучич заявив, що протестувальники намагалися повалити державу.

Зазначимо, протести розпочалися після трагедії у сербському місті Новий Сад, де на початку листопада 2024 року внаслідок обвалу бетонного навісу на місцевому вокзалі загинули 15 людей. Навіс відкрили після реконструкції у 2024 році, тому в країні почалися антиурядові протести – мітингувальники звинуватили владу у корупції та вимагали відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив. У січні 2025 року Вучевич подав у відставку, проте протести продовжилися – мітингарі почали вимагати відставки президента, якого звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти суперників та обмеженні свободи ЗМІ.

Сам Вучич та його оточення відкидають звинувачення. Президент також відкинув можливість дострокових виборів. Наразі його коаліція в парламенті має 156 з 250 місць.

Зазначимо, президентські та парламентські вибори заплановані на 2027 рік, коли закінчиться термін Александара Вучича.