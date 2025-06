У сербському Белграді тривають масштабні протести, учасники яких вимагають проведення дострокових виборів та припинення правління Александара Вучича. Під час протестів сталися сутички – поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та перцеві балончики, повідомило 29 червня агентство Reuters.

Масові протести тривають кілька місяців – протестувальники вимагають президента Александара Вучича, який обіймає пост понад 12 років, подати у відставку та оголосити про проведення нових виборів. За оцінками незалежних спостерігачів, на мітинги проти Вучича в Белграді вийшли приблизно 140 тис. учасників, рух яких очолюють студенти. Раніше поліція оцінила кількість людей на протестах у 36 тис. мітингарів.

