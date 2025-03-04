Сербські депутати влаштували бійку у парламентів

У вівторок, 4 березня, під час засідання парламенту Сербії сталась бійка між опозицією та представниками правлячої партії. Крім того, парламентарі запалили димові шашки. Про це повідомив місцевий новинний сайт РТС.

Депутати під час засідання мали ухвалити поправки до закону про освіту. Йдеться зокрема про збільшення фінансування. Також передбачалось, що парламентарі ухвалять відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича.

Під час засідання опозиційні депутати розгорнули плакати з написом «Сербія повстане, коли режим впаде», що викликало обурення у керівної партії. У залі почалася штовханина, деякі з депутатів застосували димові шашки та сльозогінний газ.

За словами спікерки парламенту Ани Брнабіч, внаслідок сутичок постраждали троє депутаток. Зокрема, в одної з них стався інсульт.

Зазначимо, що протягом кількох місяців у Сербії тривали масові протести, участь у яких взяло багато студентів. Вони заблокували понад десятки факультетів чотирьох державних університетів, кілька та середніх шкіл. Протестувальники вимагали оприлюднити документацію щодо реконструкції залізничного вокзалу у місті Новий Сад, де 1 листопада 2024 року на натовп обвалився бетонний навіс. Внаслідок трагедії загинуло 15 людей. Протестувальники звинуватили владу у корупції та вимагали відставки прем’єр-міністра.

На тлі протестів 28 січня прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку.