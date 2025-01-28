У вівторок, 28 січня, прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку. Таке рішення політик ухвалив на тлі протестів після обвалу реконструйованого залізничного вокзалу в місті Новий Сад, де загинули 15 людей, повідомив він під час пресконференції, передає Tanjug.

За словами Мілоша, Вучевича, він залишиться на посаді глави уряду до обрання нового прем’єр-міністра. До цього час весь його уряд подасть у відставку.

«У цій ситуації весь уряд перебуває в “технічному мандаті”, з відставкою прем'єр-міністра "падає" весь кабінет, образно кажучи, практично весь уряд подав у відставку. Ми будемо виконувати свою роботу професійно та відповідально до обрання нового уряду або нового чи іншого політичного рішення», – заявив Мілош Вучевич.

Зазначимо, прем’єр-міністр Сербії подав у відставку після трагедії у сербському місті Новий Сад, де на початку листопада 2024 року внаслідок обвалу бетонного навісу на місцевому вокзалі загинули 15 людей. Навіс відкрили після реконструкції у 2024 році, тому в країні почалися антиурядові протести – мітингувальники звинуватили владу у корупції та вимагали відставки Вучевича, який її допустив.

#SONDAKİKA | Sırbistan'da 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu faciası sonrası yüzbinlerce Sırp protestolara başlamıştı.



Protestolar sonrasında Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević biraz önce istifa etti.



pic.twitter.com/6DCeFbasMW — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 28, 2025

Протести тривали кілька місяців – зокрема, активну участь в них взяли студенти. Так, молодь заблокувала понад 60 факультетів чотирьох державних університетів, кілька ректоратів і десятки середніх шкіл у Сербії, вимагаючи оприлюднення повної документації щодо реконструкції залізничного вокзалу та арешту відповідальних. Згодом китайська компанія, яка займалася реконструкцією, оприлюднила документацію, проте організація Transparency Serbia та будівельний факультет стверджують, що вона не є повною.

Вони заявляли, що невідомі люди неодноразово вдавалися до провокацій та били протестувальників. На ці випадки також відреагував Вучевич, який після оголошення про відставку повідомив, що правоохоронці розшукають порушників.

Окрім того, прем’єр-міністр заявив, що заяву на звільнення написав у міський голова Нового Саду.

Коли у Сербії відбудуться позачергові вибори, наразі невідомо.