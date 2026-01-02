Підприємець Ростислав Вовк став дипломатом

Львівський бізнесмен, співвласник брендів «Ензим» (Львівський дріжджовий завод) та «Кормотех» (корми для котів та собак) Ростислав Вовк став почесним консулом Румунії у Львові. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міністерства закордонних справ України. Невдовзі на Личакові мають відкрити офіційне консульство цієї країни.

Почесне консульство Румунії у Львові має запрацювати 6 січня на вул. Дмитра Донцова, 8 (бічна вул. Личаківської).

«Подія стане важливим кроком у розвитку українсько-румунських відносин на регіональному рівні та посиленні співпраці між Львовом і Румунією у сферах економіки, культури та гуманітарних ініціатив», – йдеться в пресовому релізі майбутньої події.

Його очолить почесний консул, львівський підприємець Ростислав Вовк. Він разом із сестрою Оленою Вовк є власником заводу «Ензим» (колишній Львівський дріжджовий завод), що виготовляє дріжджі, харчові екстракти та має власну R&D лабораторію, а також компанії «Кормотех» – найбільшого виробника кормів для домашніх тварин в Україні (бренди Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love). «Кормотех» має заводи в Україні та Литві.

Навесні 2025 року операційний директор компанії Ігор Параняк заявляв, що «Кормотех» розглядає можливість відкрити завод в Румунії. Пресова служба виробника раніше повідомляла, що у 2024 році румунський ринок забезпечив 20% від усього експорту «Кормотеху». Компанія реалізувала на цьому ринку 5,5 тисячі тонн харчування для котів і собак на суму близько 9,7 млн євро. До 2028 року Kormotech планує досягти щонайменше 10% частки ринку кормів для тварин у Румунії.

Нагадаємо, основна функція почесних консулів – підтримувати зв’язки між країнами в усіх галузях. Такий статус дає низку переваг – недоторканність кореспонденції консульства, заборона для правоохоронців відкривати чи затримувати консульську валізу, звільнення від податків приміщення консульства, заборона обшукувати консульський архів, можливість користуватися автівкою з дипломатичними номерами тощо.

У Львові чимало бізнесменів очолюють почесні консульства. Наприклад, колишній співвласник тютюнової фабрики у Винниках, власник бізнесу з розливу мінеральної води та інших, підприємець Олександр Свіщов є почесним консулом Туреччини, бізнесмен і правник Маркіян Мальський – Австрії, спортсмен та бізнесмен Андрій Квятковський – Мексики тощо.