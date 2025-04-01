Львівський виробник кормів для хатніх тварин, компанія «Кормотех» розглядає можливість розширити виробництва сухих кормів в Україні або ж відкрити завод в Румунії. Про це операційний директор компанії Ігор Параняк повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

На Львівщині «Кормотех» має дві фабрики: одну – з виробництва вологих кормів потужністю 27 тис. тонн на рік, другу – з виробництва сухих кормів потужністю 55 тис. тонн на рік.

«У 2023 році ми зробили модернізацію, розширення фабрики вологих кормів. Цей проєкт з бюджетом 8,5 млн євро ми почали у 2022 році, тобто інвестували вже під час війни. Зараз працюємо над варіантом розширення виробництва сухих кормів. Розглядаємо два варіанти – розширення в Україні, також погляди наші звернулися на Румунію», – повідомив Ігор Параняк.

Польща, Румунія та сусідні країни є стратегічними напрямами для продажу нашої продукції, каже він. Саме тому в компанії розглядають Румунію як ще одну країну, де потенційно можуть розмістити свої закордонні виробничі потужності.

«Основний критерій – вільні економічні зони, які пропонують хороші умови інвестування або повернення інвестицій, як у Литві, або зниження оподаткування, наприклад, не платити податок на прибуток якийсь певний період часу... Це ті умови, які ми розглядаємо насамперед перед тим, як ухвалювати рішення», – зазначив операційний директор компанії.

«Також бачимо, що в Румунії ми будемо зростати в продажах – ця країна у найближчому майбутньому буде нашим ключовим ринком. Тому, логічно, локальне виробництво може стати коротким шляхом до клієнтів, до збільшення їх лояльності», – розповів Параняк.

За його словами, нині в Україні та ЄС «Кормотех» має виробничі потужності близько 100 тис. тонн. До кінця 2028 року планують збільшити їх у 2,5 рази – до 250 тис. тонн із можливим запуском нового заводу в Румунії.

Нагадаємо, ТОВ «Кормотех» заснували 2003 року у Львові. Нині це найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Його виробничі потужності розташовані у селі Прилбичі Яворівського району Львівської області, також працює завод у Литві – у вільній економічній зоні «Кедайняй».

Компанія виробляє корм для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love, а також під так званими private label – власними торговими марками партнерів компанії. Продукцію експортують до 46 країн світу.

У 2023 році компанія оголосила, що інвестує понад 60 млн євро в розширення виробництва до 2028 року. У жовтні 2024-го ЄБРР надав «Кормотех» 40 млн євро на будівництво другого заводу в Литві, а саме будівництво стартувало в лютому 2025-го.

Власниками компанії є львівські підприємці Ростислав і Олена Вовки. Їм також належить Enzym Group – біотехнологічна компанія з розробки та виробництва продуктів на основі дріжджової клітини.