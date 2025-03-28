Підприємство у Розвадові, що за 40 км від Львова, буде потужнішим, ніж у Новій Каховці

Промислово-будівельна група «Ковальська» у червні 2025 року відкриє поблизу Розвадова, що за 40 км від Львова, завод із виробництва газобетону – блоків й панелей, U-блоків та армованих виробів. Завод має замінити потужності компанії, які вона втратила у Новій Каховці на Херсонщині через окупацію. Директор компанії «Ковальська Нерухомість» Ігор Суботенко у коментарі сайту Delo.ua розповів, що підприємство у Розвадові матиме вдвічі більші потужності ніж у Новій Каховці.

«Якщо промисловий запуск відбудеться, виробництво одразу працюватиме повноцінно, бо завод працює без зупинок. Наразі ми будуємо першу чергу – аналогічний проєкт як в Новій Каховці. І повністю готуємо всю інсталяцію та інженерні мережі для будівництва наступної лінії такої ж потужності. Запустимо першу, заповнимо виробничі потужності й почнемо будувати наступну чергу», – сказав Ігор Суботенко.

Він зазначив, що продукцію, яку виготовлятимуть на заводі, продаватимуть на заході України та у країнах, які межують із західними областями.

Компанія використовуватиме технологію виробництва Aircrete Europe з виготовлення «легкого бетону», яка завдяки ізоляційним можливостім економить приблизно 20% від споживання енергії в будівлях. Крім цього, Суботенко розповів, що виробничі потужності зводили з використанням зелених технологій.

Додамо, що 2024 року компанія «Ковальська» підписала з нідерландською фінустановою Invest International договір на отримання 27 млн євро кредиту. За ці гроші придбали обладнання для розвадівського заводу.

Підприємство з виробництва газобетону є першою частиною майбутнього індустріального хабу «Ковальської». Також туди увійдуть заводи з виробництва сухих будівельних сумішей під торговою маркою Siltek та з виробництва бетону, печі випалу вапна, кар'єри вапняку та піску. Напередодні повномасштабного вторгнення «Ковальська» також запустила на Львівщині виробництво вапна. Загальна сума інвестицій «Ковальської» у створення на Львівщині індустріального хабу становить 100 млн євро (понад 50 млн євро вже інвестували).

Нагадаємо, що компанія «Ковальська» у 2020 році придбала ТОВ «Розвадів Будматеріали» (завод з виробництва силікатної цегли). Комплекс має площу приблизно 140 га. Вартість угоди не розголошували.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, група компаній «Ковальська» спеціалізується на виготовлені будівельних матеріалів. Бізнес об’єднує низку підприємств, які працюють у різних сегментах – від видобування сировини до зведення будівель. Генеральним директором ПБГ «Ковальська» є Сергій Пилипенко. Він був депутатом Київської міської ради восьмого скликання від БПП «Солідарність».