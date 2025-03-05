Тернопільська компанія «Терполімергаз» уклала угоду з швейцарською Brugg AG щодо створення спільного підприємства для виробництва пластикових PEX-труб. Такі труби використовують у системах місцевого та централізованого опалення. Наразі 100% потреби у PEX-трубах Україна задовольняє завдяки імпорту.

Проєкт передбачає інвестиції на суму 7 млн євро. Нове обладнання буде розміщене на площі 4 тис. м2. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Водночас відповідно до домовленостей між сторонами, втілювати проєкт в життя розпочнуть після завершення війни в Україні.

PEX-технологія передбачає використання спеціальної температуростійкої ізоляції всередині пластикових труб. Нині Україна цілковито залежить від імпорту PEX-труб, оскільки їхнє виробництво в країні відсутнє.

«Терполімергаз» – українська компанія з Тернополя, яка спеціалізується на виробництві труб діаметром від 16 до 1600 мм та фітингів (зʼєднувальних елементів) для різних інфраструктурних систем, таких як водопостачання, газопостачання, водовідведення та теплопостачання. На її заводі працюють близько 100 людей.

2017 року «Терполімергаз» розширила виробництво, запустивши лінію з виготовлення поліетиленових труб для газо- та водопостачання. У 2023 році компанія також почала виробництво гофрованих каналізаційних труб з поліпропілену для безнапірних каналізаційних мереж.

Нині 40% вироблених труб відправляється на експорт до країн Євросоюзу, а також Молдови та Грузії.

Швейцарська компанія Brugg Group займається розвитком технологій централізованого опалення, системами захисту від природних небезпек, технологіями управління процесами для комунальних послуг (вода, каналізація, газ, електроенергія), виготовляє сталеві троси для транспортних залізниць і кабельної архітектури, ліфти та підйомне обладнання.

Brugg Group має понад 1800 працівників у різних країнах Європи і понад 30 дочірніх компаній, її оборот перевищує 0,5 млрд швейцарських франків.