Це скло використовують у будівництві та архітектурі

У Київській області навесні почнуть будувати перший в Україні завод з виробництва листового термополірованого скла. Головним інвестором компанії NovaSklo, що реалізовуватиме проєкт, є EFI Group Ігоря Ліскі. Про це повідомляє міністерство економіки.

У міністерстві зазначили, що скловиробництво має стратегічне значення для будівництва та промисловості, а також важливе у відбудові країни.

Інвестиції в проєкт становлять 240 млн євро, реалізувати його планують до 2028 року. Планується, що вже в перший рік роботи заводу там буде 300 робочих місць. Спочатку на заводі буде одна виробнича лінія, що працюватиме для внутрішнього споживача. Проте передбачена можливість добудувати згодом другу лінію.

«Скловиробництво – одна з найскладніших індустрій, і ризики тут колосальні. Саме тому ми ретельно підходили до вибору технологій і партнерів. Ми обрали найкраще німецьке обладнання Horn та залучили міжнародну команду експертів, яка має безпосередній досвід запуску флоат-заводів», – прокоментував Ігор Ліскі, засновник EFI Group.

Він додав, що компанія сама займається видобутком якісного кварцового піску, що потрібен у виробництві.

Проєкт отримав інвестняню

«Держава підтримує такі великі проєкти – низка стимулів дозволить відшкодувати до 30% від загального обсягу капітальних інвестицій», – сказав заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Компанія NovaSklo та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю, що передбачає правову, консультативну, аналітичну підтримку інвестору урядовим офісом для отримання проєктом спеціального статусу, що дозволить претендувати на податкові та митні пільги, а також відшкодування державою частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж.

Що відомо про завод

Раніше EFI Group говорила про будівництво сучасного заводу в Житомирській області. Проте, за словами Ігоря Ліскі, з огляду на логістику проєкт вирішили перенести на Київщину.

Через енергозатратність процесів з виробництва скла, завод планують убезпечити від перебоїв живлення.

«Постачання енергії на кожен окремий елемент має подвійний захист і альтернативу: дизель генератори, газопоршневу устанвоку, постачання газу через форсунки. Це безперервний виробничий процес. Навіть якщо б не було війни, ми б все одно це все передбачили б», – цитує Ігоря Ліскі сайт delo.

Окрім того, NovaSklo планує переговори з німецьким, британським та американським страховиками, щоб застрахуватися від воєнних ризиків.

Що таке термополіроване скло?

Термополіроване скло або флоат-скло – це поширений різновид листового скла, що використовують в будівництві. Метод виробництва цього скла, винайдений в 1952 році, дозволяє не полірувати і не шліфувати скло. Флоат-скло також має високу оптичну прозорість.

Із цього скла виготовляють склопакети для вікон і дверей, скляні меблі, акваріуми, вітрини для торговельного устаткування, скляні вітрини магазинів, використовують для засклення лоджій і балконів тощо.