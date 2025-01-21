На заводі обіцяють створити тисячу робочих місць за кілька років

На території індустріального парку «ІнПарк Борислав» на Львівщині розпочалося будівництво меблевого заводу, повідомила у вівторок, 21 січня, пресслужба Бориславської міськради.

Управляє «ІнПарк Борислав», як ідеться у повідомленні, ТОВ «Хаб меблевих технологій», чиїм засновникам також належить ТОВ «АМФ Україна», що й будує перший в індустріальному парку Борислава меблевий завод.

Директором ТОВ «Хаб меблевих технологій» є Андрій Білий – колишній заступник директора департаменту ЖКГ міськради Львова, який відповідав за транспортні та інфраструктурні проєкти.

Підготовчі роботи на території парку розпочалися у вересні, зараз тут заливають фундаменти цеху. Площа об’єкту становитиме 24,4 тис. м2. Запустити завод, за словами Андрія Білого, планують ще до кінця 2025 року. За кілька років на заводі зможуть працювати до тисячі людей. Концепція індустріального парку передбачає, що загалом тут буде 2300 робочих місць.

Що відомо про виробника

ТОВ «АМФ Україна», за даними сервісу YouControl, засноване в Дніпрі трохи менше двох років тому, хоча меблі під брендом AMF – Art Metal Furniture – виготовляють з 1994 року, ідеться на сайті підприємства.

Фірма є правонаступницею ТОВ «Арт-Пром», що фігурувало в низці журналістських розслідувань про державні закупівлі для шкіл. Наприклад, журналісти писали, що заступниця Бориса Філатова Ксенія Сушко переказувала гроші на рахунки ТОВ «Арт-Пром» за учнівські меблі, що не відповідають державним стандартам.

Група компаній «АМФ» належить родині Бєляєвих – Олександру, Леоніду та Людмилі. Останні – громадяни Німеччини.

Директоркою ТОВ «АМФ Україна» є Марія Кутузова. Його засновниками, зокрема, – Леонід Бєляєв (він же – кінцевий власник), Олександр Дєєв (депутат Дніпровської райради від партії «Пропозиція»), Михайло Кутузов (ексдепутат Дніпровської міськради від партії «Укроп», кандидат в міськраду від партії «Пропозиція» у 2020-му році), Любов Харламова, Іван Рева, Віталій Чернов, Олена Шевченко, В’ячеслав Павлов. Всі вони також є засновниками низки інших підприємств, пов’язаних з групою компаній «АМФ».

Додамо, що офіційно засновником партії «Пропозиція» є міський голова Дніпра Борис Філатов, також її пов’язують з Геннадієм Корбаном. А Олександр Бєляєв, ключова особа групи «АМФ», у 2010 році був обраний депутатом Дніпровської міськради від тепер забороненої «Партії регіонів».

«АМФ» має виробництво в Дніпрі, проте, ідеться в повідомленні Бориславської міськради, планує розширити потужності. Компанія має склад у Львові, а також продає меблі за кордон.