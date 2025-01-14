Львівщину відвідав голова українського представництва компанії Джонг Іль-Рйонг

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution зацікавлена в будівництві на Львівщині логістичного хабу та митних складів. Про це під час зустрічі у Львівській ОВА у вівторок, 14 січня, сказав голова представництва компанії в Україні Джонг Іль-Рйонг.

«Ми приїхали обговорити можливості співпраці у Львівській області. Ми зацікавлені щодо участі у майбутніх проектах з відбудови України. На нашу думку, Львівщина може запропонувати хороші рішення для створення потенційного логістичного хабу та митних складів», – цитує представника компанії пресслужба ЛОВА.

Також сторони обговорили постачання спеціальної техніки для відновлення інфраструктури та використання програм корейської допомоги, створення тренінгового центру з будівельним обладнанням і локалізацію виробництва.

Перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик під час зустрічі запропонував створювати навчальні центри на базі вже наявних – у закладах професійно-технічної освіти та в Центрі зайнятості.

«Матеріальна база навчальних центрів дозволяє забезпечити належну кооперацію між роботодавцем, закладами освіти і майбутніми працівниками. Це дасть можливість запустити ваш проєкт у найкоротші терміни», – сказав Андрій Годик.

За підсумками зустрічі південнокорейська сторона підготує концепцію презентованих проєктів, які скерує у Львівську ОВА, надалі вони погоджуватимуться Урядами обох країн. Львівська ОВА, у свою чергу, надасть пропозиції щодо об’єктів або ж земельних ділянок для реалізації інвестиційного проєкту.

Довідково. Компанія «HD Hyundai XiteSolution» – це південнокорейська компанія, заснована в липні 2021 року як проміжна холдингова структура в секторі будівельної техніки HD Hyundai. Вона об'єднує дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore. Компанія спеціалізується на виробництві гідравлічних компонентів.