Компанія Modern Expo відкрила новий завод із виробництва поштоматів і почала продавати їх британській Royal Mail

Луцька компанія Modern Expo запустила завод у польському Любліні. На цьому майданчику виготовлятимуть поштомати для британської поштової служби Royal Mail. За інформацією видання Forbes, у планах виробника – вийти за межі Європи та поборотися за ринок поштоматів, який оцінюється у 2,6 млрд доларів.

Як розповів співвласник та генеральний директор Modern Expo Group Петро Пилипюк, у компанії вже були виробничі площі у Любліні на 8500 м2, які не використовували за призначенням. Тепер же їх розширили на 47% (до 12500 м2) та у серпні 2024 року запустили виробництво. За словами Петра Пилипюка, розголосу цій події не надавали через високу конкуренцію на ринку.

Перший завод компанії в Любліні працює вже кілька років, але цього ресурсу стало недостатньо.

«Додатковий завод у Європі зміцнює нашу логістичну мережу та підвищує стійкість ланцюга постачання»,— розповів Пилипюк. У найближчі п’ять років компанія планує подвоїти продажі поштоматів.

Співпраця з Royal Mail передбачає не лише постачання поштоматів, а й розробку комплексного програмного забезпечення та надання експертної підтримки.

Петро Пилипюк не розголошує суму інвестицій для запуску нового заводу. Однак каже, що це значні гроші, які залучили у вигляді кредитів.

Додамо, що Петро Пилипюк заснував Modern Expo спільно з польським підприємцем Богданом Лукасіком у 1997 році. Нині торгівельна компанія є лідером у своїй галузі та налагодила виробництво від магазинних полиць і прилавків до касових апаратів та поштоматів. Від початку 2000-х років штаб-квартира компанії Modern Expo та її найбільший завод площею 83 500 м2 розташовані у Луцьку. Товари експортують на 75 міжнародних ринків. Зокрема, поштомати Modern Expo вже працюють у Польщі, Чехії, Норвегії, Німеччині, Угорщині, Румунії та Словаччині.

В Україні клієнтами «Модерн-Експо» є такі гіганти ритейлу, як «Епіцентр», «Розетка», «Фоззі», АТБ, Spar та багато інших. У Польщі компанія працює із супермаркетами Castorama, Carrefour, Intermarché, Rossmann, Żabka та інші.