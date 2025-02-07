Відкриття будівництва нового заводу Kormotech в місті Кедайняй

Львівська компанія Kormotech, що виготовляє корм для домашніх тварин, розпочала будівництво другого заводу у Литві. У Кедайняйському районі збудують адміністративну, складську та виробничу будівлю площею 19,5 тис. м2. Пресслужба Kormotech у четвер, 6 лютого, повідомила, що у будівництво заводу інвестували 60 млн євро.

За інформацією компанії, поява нового заводу дозволить збільшити виробництво вологих кормів для котів та собак майже втричі – з 22 тис. до 60 тис. тонн на рік. Крім цього, компанія забезпечить 200 робочих місць.

Зазначимо, що 2023 року у Kormotech планували до 2028 року розширити виробництво кормів для домашніх тварин в ЄС та інвестувати понад 60 млн євро. У жовтні 2024 року ЄБРР надав Kormotech 40 млн євро на будівництво другого заводу.

«Вкрай злагоджений процес будівництва першого заводу, сприятливі умови та підтримка з боку уряду Литви, а також місцевої влади, переконали нас у тому, що варто продовжувати розширення виробництва саме у цій країні», – розповів голова правління групи компаній Kormotech Ростислав Вовк під час урочистої церемонії закладання першого каменя нового заводу в місті Кедайняй.

На відкриття будівництва також приїхав міністр економіки та інновацій Литви Лукаш Савіцкас та міністр з питань аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Додамо, що свій перший завод з виробництва кормів для тварин у Литві компанія Kormotech відкрила ще у 2020 році. Зараз на ньому працює 175 людей.

Нагадаємо, що Kormotech заснували на Львівщині у 2003 році. Компанія є найбільшим виробником їжі для тварин в Україні. Kormotech виготовляє та експортує такі відомі бренди кормів, як Optimeal, CLUB4PAWS, Гав!, Мяу!, а також постачає продукцію інших торгових марок партнерів. Асортимент продукції налічує понад 650 позицій. Річний оборот підприємства становить 152 млн євро. Зараз у компанії працює 1350 людей. Продукцію Kormotech реалізують у 44 країнах світу.