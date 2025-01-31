Виробник пожежної техніки в Україні збудує новий завод у Львові
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Олег Авер’янов про евакуацію заводу «Пожмашина» з Прилук ZAXID.NET
Компанія «Пожмашина», провідний виробник пожежної та іншої спеціалізованої техніки в Україні, збудує завод у Львові. Відповідну угоду компанія підписала з індустріальним парком «Формація.Львів». Про це у п’ятницю повідомили на Facebook-сторінці компанії.
«Сьогодні між нами й індустріальним парком "Формація.Львів" була підписана угода на будівництво нового заводу», – йдеться в повідомленні.
Між «Пожмашина» та індустріальним парком «Формація.Львів» була підписана угода на будівництво нового заводу (фото «Пожмашина»)
Нове підприємство планують відкрити за два роки. У нього інвестують 15 млн доларів.
У завод інвестують 15 млн доларів (фото «Пожмашина»)
«Пожмашина» є одним із провідних підприємств українського ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. За даними YouControl, – компанія заснована у вересні 2005 року у селищі міського типу Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Основний вид діяльності – виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Гендиректором є Олег Авер'янов. Навесні 2022 року третину заводу релокували на Львівщину.
Індустріальний парк «Формація.Львів» у промисловій зоні «Сигнівка» будує девелоперська компанія Alterra Group. На території 30 га планується створити приміщення загальною площею 150 тис. м2. Парк допоможе забезпечити робою понад 3600 людей.
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