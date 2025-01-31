Відкрити нове підприємство «Пожмашина» планує через два роки

Компанія «Пожмашина», провідний виробник пожежної та іншої спеціалізованої техніки в Україні, збудує завод у Львові. Відповідну угоду компанія підписала з індустріальним парком «Формація.Львів». Про це у п’ятницю повідомили на Facebook-сторінці компанії.

«Сьогодні між нами й індустріальним парком "Формація.Львів" була підписана угода на будівництво нового заводу», – йдеться в повідомленні.

Між «Пожмашина» та індустріальним парком «Формація.Львів» була підписана угода на будівництво нового заводу (фото «Пожмашина»)

Нове підприємство планують відкрити за два роки. У нього інвестують 15 млн доларів.

У завод інвестують 15 млн доларів (фото «Пожмашина»)

«Пожмашина» є одним із провідних підприємств українського ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. За даними YouControl, – компанія заснована у вересні 2005 року у селищі міського типу Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Основний вид діяльності – виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Гендиректором є Олег Авер'янов. Навесні 2022 року третину заводу релокували на Львівщину.

Індустріальний парк «Формація.Львів» у промисловій зоні «Сигнівка» будує девелоперська компанія Alterra Group. На території 30 га планується створити приміщення загальною площею 150 тис. м2. Парк допоможе забезпечити робою понад 3600 людей.