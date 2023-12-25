Чи можливо у часі викликів та непередбачуваності планувати надовго, прораховувати наперед та братися за великі, амбітні проєкти? Виявляється, так: якщо мати мрії, вірити у захисників та в українське майбутнє і покладатися на підтримку партнерів та синергію співпраці із владою. Саме з такого фундаменту стартувало будівництво «Формація. Львів» – найбільшого на Заході України індустріального парку в промисловій зоні Сигнівка у Львові.

Новий проєкт буде втілюватися в життя ТОВ «Формація Сигнівка», яка входить до групи компаній Alterra Group, творців логістичного парку PORT на Зеленій. Попередній досвід, вміння підлаштовуватися під сучасні реалії та застосовувати найбільш інноваційні підходи у будівництві індустріальних об’єктів переконують, що «Формація. Львів» стане новаторським простором, у якому бізнес отримає доступ до нових можливостей та поштовх до розвитку. Цю впевненість висловили й учасники заходу, присвяченого старту будівництва індустріального парку, що відбувся 21 грудня.

«Уможливлення розвитку українських підприємств не може відбуватися без інновацій. А інновації, в свою чергу, стають можливими завдяки взаємодії трьох компонентів: влади, бізнесу та системи науки і освіти. Тож індустріальний парк «Формація. Львів» покликаний стати центральним вузлом всередині цих взаємозв'язків», – каже засновник Alterra Group Дмитро Ковальчук.

Головне завдання майбутнього індустріального парку – залучити виробничі підприємства із доданою цінністю: до 10-ти великих компаній та півсотні представників малого і середнього бізнесу. «Формація. Львів» пропонує майбутнім резидентам 92 тисячі кв. м корисних площ висотою до 6 метрів та з можливістю встановлення кран-балки, достатні енергетичні потужності та індивідуальне будівництво у форматі built-to-suit безпосередньо під запити замовника. Та ще ширші перспективи відкриваються для учасників парку завдяки партнерським програмам, які планують тут реалізувати. Адже концепція індустріального парку, створена спільно з Київською школою економіки, передбачає налагоджену екосистему, орієнтовану на розвиток бізнесу та людського капіталу.

«Хочу подякувати Посольству Великої Британії та Школі Економіки за допомогу у вибудовуванні самого концепту індустріального парку, – зазначив мер міста Андрій Садовий. - А також представникам Alterra Group, які наважалися ризикнути і піти в цей проєкт. Нам сьогодні важливо, щоб Львів розумів свою місію – робити швидко те, що важко реалізувати в інших регіонах. Тому що сьогодні Україна потребує власного ресурсу: податків, робочих місця, роботи для людей».

За попередніми розрахунками, податкові надходження від функціонування індустріального парку «Формація. Львів» складуть до 250 млн гривень у місцевий бюджет, та 430 млн - в державний. А ще локація створить 3600 робочих місць – цифра розрахована на прикладі діючого логістичного центру PORТ з утричі меншою площею, де вже працює близько 1000 людей. це будуть не просто робочі місця, а можливості для персонального розвитку залужених фахівців: «Вже зараз ми подумали про звичайного майстра чи інженера, роль якого у нашому суспільстві загалом дуже недооцінена, - розповідає Дмитро Ковальчук, - Подумали, як ця людина буде приходити на роботу, де вона буде харчуватися, чи буде в неї доступ до медичного забезпечення, можливість професійного та особистісного розвитку? Ми подбали про це вже на етапі створення концепту і зробили все, аби «Фомація. Львів» стала інклюзивною, відкритою системою – як в архітектурному, так і ментальному та соціальному плані».

І справді, новий об’єкт стане чимось більшим, ніж просто нагромадженням складів та виробничих приміщень. Під останні тут відведено лише 92 тис кв. м зі 160-ти. Ще 600 виділені під громадську інфраструктуру, яка включатиме рекреаційну зону із доступом до водойми, заклади харчування, медичний центр. Дмитро Ковальчук, засновник Alterra Group, каже, що над концептом громадських просторів працюють уже зараз: «Ми відповідально ставимося до своїх проєктів і там, де ми їх втілюємо, все навколо розквітає, район розвивається. Зараз спільно з урбаністами ми робимо дослідження з інклюзивності цієї території, щоби проєкт органічно вписався в район, вписався в місто, щоб всі приміщення були абсолютно доступними для будь-яких категорій населення».

Що ж стосується бізнесу, то йому «Формація Львів» пропонує унікальні можливості з довготривалою перспективою розвитку та підтримки. Майбутні резиденти зможуть отримувати як фінансову, так і менторську підтримку від залучених міжнародних фондів, тут функціонуватиме бізнес-інкубатор та лабораторія прототипування, коворкінг та івент-хол. Екосистема додаткових сервісів працюватиме на те, аби учасники парку могли взаємодіяти, обмінюватися досвідом, а додаткові бенефіти з боку держави допоможуть вдало стартувати та ефективно розвивати свій бізнес.

«Переорієнтація з експорту сировини на експорт товарів і продукції, виготовленої в Україні з доданою вартістю, є надзвичайно важливою для економіки країни, - говорить заступник міністра економіки Володимир Кузьо – Тож зі сторони уряду будемо надавати інструменти захисту інвестицій та страхування від військових ризиків, допомагати із закупівлею та завезенням обладнання в Україну, підтримувати розвиток інновацій. Для цього, зокрема, ми в наступному році передбачили Програму стимулювання розвитку індустріальних парків, яка дасть можливість швидше запускати виробництва та заводити нових резидентів».

Та й сама локація нового індустріального парку всього за 75 км до Європейського ринку відкриває ще більше перспектив для майбутніх резидентів. Важливо, що саме таких: сміливих, проактивних, готових діяти, - «Формація. Львів» очікує з нетерпінням. Бізнеси, які будуть підсилювати потенціал один одного та формувати ноу культуру відповідального індустріального виробництва, даватимуть робочі місця, концентруючись на розвитку людського потенціалу, долучатимуться до соціальних ініціатив – є запорукою успішного розвитку української економіки, такого необхідного, аби вистояти, підсилити державу, повернути наших людей додому і, в кінцевому підсумку, - перемогти.