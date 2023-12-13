Муніципальний індустріальний парк охопить 30 га землі в промисловому районі «Сигнівка» на околиці Львова

Львівська міська рада уклала з ТзОВ «Формація Сигнівка» договори оренди пʼяти земельних ділянок загальною площею 30 га у промисловій зоні «Сигнівка» для створення муніципального індустріального парку. Раніше фірму обрали переможем конкурсу на керуючу компанію. «Формація Сигнівка» належить мережі «Альтерра Груп», що збудувала масштабний логістичний центр Port на околиці Львова.

Як повідомили 12 грудня в Львівській міськраді, мерія підписала договори про передачу в оренду комунальних земельних ділянок загальною площею 30 га на території промислової зони «Сигнівка» керуючій компанії ТОВ «Формація Сигнівка» для будівництва індустріального парку. За концепцією, ці ділянки залишаються в комунальній власності, а керуюча компанія ​​ТОВ «Формація Сигнівка» здійснюватиме розбудову індустріального парку та займатиметься залученням інвесторів.

В межах індустріального парку, крім виробничих приміщень будуть створені лабораторії, коворкінги, стартап-студії та бізнес-інкубатор, а також рекреаційні зони. Проект передбачає створення близько 3600 робочих місць та надходження 250 млн грн на рік податків до міського бюджету та близько 430 млн грн до державного бюджету.

Як повідомило профільне видання The Page, будівельні роботи на майданчику розпочнуть на початку 2024 року. Перші будівлі площею близько 10 тис. м2 планують відкрити наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Загалом реалізація проекту розрахована на 8 років, загальна площа будівель становитиме понад 160 тис. м2.

«На території парку буде створено озеленену рекреаційну зону з водоймою та громадський центр з навчальним простором, поліклінікою, виставковою залою, закладами харчування і торгівлі, а також дитячими кімнатами», – повідомив засновник девелоперської компанії Alterra Group Дмитро Ковальчук.

Зазначимо, створення муніципального індустріального парку Львівська міськрада затвердила ще влітку 2022 року. Його створили на 50 років. Реалізувати цей проект планують упродовж 10 років у чотири етапи.

Наприкінці серпня ТзОВ «Формація Сигнівка» виграло конкурс із вибору керуючої компанії для муніципального парку «Сигнівка». Компанія була єдиним учасником цього конкурсу. Пізніше її затвердили на сесії Львівської міськради.

ТзОВ «Формація Сигнівка» зареєстрована лише 4 серпня у Львові на вул. Любінській, 12. Засновником компанії є зареєстроване в Києві ТзОВ «Альтерра Груп», відомий масштабним проектом Port під Львовом. Компанія належить мешканцю Дніпра Дмитру Ковальчуку. Він же вказаний директором «Формація Сигнівка».