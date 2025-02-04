У будівництво нового заводу інвестували 14 млн доларів

У Хмельницькому компанія «Аккорд Імпорт» розпочала будівництво нового заводу з виробництва корпусних меблів. Усі роботи обійдуться інвестору в 14 млн доларів. Як повідомив 4 лютого заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський, виробник експортуватиме готові меблі до країн Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки.

«Після запуску нового заводу виробничі потужності компанії зростуть від 420 тис. м2 до 1,2 млн м2 корпусних меблів на місяць. Це дозволить їй увійти в топ-5 виробників корпусних меблів Європи. Обсяг інвестицій у новий проект складає $14 млн», – написав Дмитро Кисилевський у Facebook.

Запуск перших виробничих ліній запланований на липень 2025 року, а на повну потужність новий завод має вийти вже у вересні. Для забезпечення потреб в електроенергії компанія збудувала сонячну електростанцію на 1,1 мВт, наразі триває будівництво додаткової на 2,8 мВт. Роботу на новому виробництві отримають 140 жителів Хмельницького.

«Наразі діюче підприємство “Аккорд Імпорт” завантажене на 100%. Близько 70% замовлень на корпусні меблі компанії припадає на міжнародну торговельну мережу JYSK. У 2025 році вона збільшила на третину обсяг замовлень корпусних меблів з України. Загалом на експорт до країн Євросоюзу відправляється 96% виробленої продукції. Запуск нового заводу дозволить розширити географію експортних поставок на країни Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки», – зазначив Дмитро Кисилевський.

Додамо, що «Аккорд Імпорт» – сімейний бізнес братів Руслана та Вадима Грабарів та їхнього батька Миколи з 2015 року. До заснування компанії чоловіки імпортували та продавали в Україні меблі з Китаю та Польщі. Перша партія товарів власного виробництва попрямувала на експорт уже у 2016 році, а наступного року на сімейний бізнес звернули увагу закупники мережі JYSK. Наразі «Аккорд Імпорт» – найбільший в Україні експортер корпусних меблів.