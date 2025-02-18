Завод має запрацювати у березні 2025 року

Німецька компанія Kreisel завершила будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей поблизу Львова. Незабаром підприємство, у яке інвестували 14 млн євро, введуть в експлуатацію. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Представник концерну Fixit Gruppe, до якого належить Kreisel, Міхаель Краус повідомив, що будівництво заводу у селі Піски Щирецької громади завершене. За його словами, наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та оформлення документації для отримання сертифіката про введення в експлуатацію.

Загальна сума інвестицій у проєкт становила майже 14 млн євро.

«Окрему увагу приділено питанню підготовки фахівців. Для обслуговування обладнання сертифікували та навчили спеціалістів, що дало змогу забезпечити введення в експлуатацію без залучення іноземних монтажних груп», — йдеться в повідомленні.

«Запуск виробництва дозволить створити 50 нових робочих місць, що позитивно вплине на ринок праці регіону», – зазначила прес-служба ОВА.

Згідно з повідомленням компанії Kreisel, завод має запрацювати у березні цього року. Його потужність становитиме 440 тис. тонн будівельних сумішей на рік, він стане найбільш інноваційним серед усіх 52 заводів концерну в світі.

Концерн Fixit Gruppe – виробник будівельних матеріалів зі штаб-квартирою в Німеччині. Концерн об’єднує під своїм дахом п’ять європейських брендів: Kreisel, Fixit, Greuton, Hasit та Röfix, має 67 виробничих та торгових представництв у 18 країнах Європи, а також 52 заводи.

Для концерну підприємство поблизу Щирця – друге в Україні. Перший завод Kreisel запустили 2008 року у Фастові на Київщині.