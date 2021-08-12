У селі Піски на території Щирецької громади 12 серпня заклали наріжний камінь для будівництва заводу з виробництва сухих будівельних сумішей німецької компанії Kreisel. Запустити завод планують навесні 2023 року, на ньому створять півсотні робочих місць.

Майбутнє виробництво на Львівщині стане продовженням діяльності в Україні одного з провідних європейських виробників будівельних матеріалів, повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації. Перший завод Kreisel звели 13 років тому у Фастові, що на Київщині. Він вже є постачальником продукції на ринки України, Молдови та Грузії, а за останні 3,5 роки німецькі інвестори у нього вклали 5 млн євро.

«З метою розширення виробничих потужностей для задоволення зростаючого попиту на продукцію Kreisel в Україні, було ухвалене рішення про будівництво другого заводу – у Львівській області», – зазначила прес-служба компанії.

Земельну ділянку площею 5 га у селі Піски компанія взяла в оренду на 49 років. Компанія Kreisel інвестує в майбутній завод понад 10 млн євро, завершити будівництво планується до кінця 2022 року, а в другому кварталі 2023-го – запустити виробництво. На об’єкті встановлять сучасну техніку та обладнання з Європи. Планована потужність нового заводу – 170 тисяч тон сухих будівельних сумішей на рік.

Візуалізація заводу, фото ЛОДА (натисніть для збільшення)

Компанія Kreisel входить до складу німецького концерну Fixit Trockenmörtel Holding AG.

«Ми провели ретельну оцінку усіх регіонів і свідомо стали на користь Західної України для розташування нашого другого заводу. Це рішення було правильним, адже ми отримали підтримку, як від області, так і від органів місцевого самоврядування, змогли знайти земельну ділянку під будівництво заводу», – заявив директор регіону «Східна Європа» концерну Fixit Міхаель Краус. За його словами, технології виробництва відповідатиуть найсучаснішим стандартам, що має забезпечити клієнтів компанії матеріалами найвищої якості.

Концерн Fixit – виробник будівельних матеріалів зі штаб-квартирою в Німеччині. Концерн об’єднує під своїм дахом п’ять європейських брендів: Fixit, Greuton, Hasit, Kreisel та Röfix, має 67 виробничих та торгових представництв у 18 країнах Європи, а також 52 заводи. Загальна кількість працівників холдингу – 2500.

Новий завод Kreisel стане найтехнологічнішим у концерні Fixit та забезпечить стабільною роботою із повним соціальним пакетом з півсотні українців.