Компанія «Астарта-Київ» ініціювала будівництво нового заводу на Хмельниччині з переробки олійних культур, зокрема сої та ріпаку. Усі роботи обійдуться інвестору в 76 млн доларів. Запустити підприємство планують вже у 2026 році. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі агропромислового холдингу.

Новий завод планують звести на території Наркевицької громади. Планова потужність майбутнього підприємства – 400 тис. тонн на рік.

«Компанія продовжує зміцнювати свої позиції у переробному секторі, інвестуючи у нові виробничі потужності. Зростаючий попит на продукти переробки сої в ЄС відкриває нові можливості. Новий завод із переробки олійних культур дозволить розширити лінійку інгредієнтів для кормової бази», – розповів директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу Астарти Вячеслав Чук.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі «Астарта-Київ», 3 березня представники компанії завершили процес узгодження договору із виробником обладнання та технології екстракції й наразі очікують на рішення Наркевицької громади щодо виділення земельних ділянок під проєкт. Точної дати початку будівництва не називають, але завершити всі роботи планують у 2026 році.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, агропромисловий холдинг «Астарта-Київ» був заснований Віктором Іванчиком 2 березня 1993 року. Компанія займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур, а також здійснює оптовий продаж продукції в Україні та за кордон.