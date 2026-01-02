Путін намагається зірвати мирні переговори

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія може здійснити масштабну провокацію зі значними людськими жертвами 7 січня або напередодні свят, з метою зриву мирних переговорів за посередництва США.

Згідно з повідомленням розвідки, після так званої «атаки на резиденцію Путіна» Кремль поширює фальсифіковані інформаційні приводи, щоб підготувати російську та закордонну аудиторію до подальшої ескалації.

«З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб Росії зі значними людськими жертвами», – повідомили в СЗР.

Місцем потенційної провокації можуть стати культові споруди або інші об’єкти з високою символічною вагою на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Для фальсифікації доказів причетності України ворог планує використати уламки ударних безпілотників західного виробництва, які доставлять до місця інциденту з лінії бойового зіткнення.

СЗР закликала медіа ретельно перевіряти інформацію, оприлюднену Кремлем, та не поширювати російські фейки.

Раніше Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на 29 грудня атакувала резиденцію Путіна, через що Кремль нібито перегляне переговорну позицію. Україна офіційно спростувала ці звинувачення, а Агентство національної безпеки США підтвердило, що замаху не було.