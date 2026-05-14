Премʼєрка Латвії заявила про відставку

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня від партії «Нова єдність» оголосила про відставку на тлі інциденту щодо падіння українських дронів на території країни. Разом із нею у відставку пішов увесь латвійський уряд. Про це вона повідомила у четвер, 14 травня, на своїй фейсбук-сторінці.

«Сьогодні я прийняла важке, але чесне рішення – піти у відставку з посади прем’єр-міністра. Моїм пріоритетом зараз і завжди були добробут та безпека латвійського народу. Партії та коаліції змінюються, але Латвія залишається. І моя відповідальність перед суспільством стоїть понад усе», – написала Евіка Сіліня.

Політична криза в Латвії почалася після того, як 7 травня на території країни впали два українські безпілотники. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, дрони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

10 травня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку через падіння українських дронів. Перед цим Евіка Сіліня у соцмережі X заявила, що Спрудс втратив її довіру та довіру суспільства, тому вона вимагає його відставки. Залишаючи посаду, Андріс Спрудс звинуватив Евіку Сіліню у «політичних іграх».

Своєю чергою Евіка Сіліня заявила, що запропонувала посаду міністра оборони полковнику Райвісу Мелнісу, і той погодився.

Уряд Латві виконуватиме обов’язки тимчасового уряду, поки не сформують новий.