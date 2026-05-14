Командир частини нараховував виплати відсутнім на службі підлеглим

ДБР та СБУ викрили на Чернігівщині командира частини, який дозволяв підлеглим уникати проходження служби, але нараховував їм виплати. Про це у середу, 13 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, що кілька військових тривалий час не з’являлися на службі. Водночас їхній командир ігнорував відсутність підлеглих та сприяв нарахуванню їм грошового забезпечення й інших виплат. Такими діями командир частини завдав державі збитків на 2 млн грн.

Командиру частини оголосили підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та пособництві в ухиленні від військової служби під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Військовим, які не з’являлися на службі, інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня 2026 року ДБР повідомляло про викриття командира взводу на Донеччині, який нараховував бойові виплати підлеглій, що перебувала в тилу.