У Медичних силах ЗСУ впровадили новий проєкт

У Медичних силах Збройних сил України впровадили новий проєкт – «Телехірургія». Він дозволить підтримувати хірургів під час операцій у зоні бойових дій. Про це у середу, 13 травня, повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

У межах проєкту військово-мобільні госпіталі забезпечать обладнанням, що дозволить хірургам у зоні бойових дій перебувати на зв’язку з фахівцями вищого рівня для узгодження хірургічної тактики.

Наразі спецзв’язком обладнаний один із військово-мобільних госпіталів ROLE-2. Надалі планують оснастити й інші підрозділи ROLE-2, зокрема окремі медичні батальйони, передові хірургічні групи та військово-мобільні госпіталі.

«Такими кроками військова хірургія України впевнено виходить на новий рівень, впроваджуючи сучасні технології заради найголовнішого – порятунку життя наших захисників», – наголосили у Медичних силах.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Кабмін дозволив бойовим медикам робити переливання крові пораненим бійцям на передовій до прибуття в госпіталі чи стабілізаційні пункти. До цього гемотрансфузію дозволяли проводити лише кваліфікованим медикам.