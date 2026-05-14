Під час повітряної тривоги вранці у четвер, 14 травня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий дрон, через атаку пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Через атаку пошкоджено лінію електропередач. Інформація щодо загиблих і травмованих не надходила», – зазначив Сергій Тюрін.

Водночас детальнішої інформації про відключення електроенергії наразі не повідомили.

Повітряну тривогу на Хмельниччині вночі та зранку оголошували кілька разів. Перший сигнал сирени у Хмельницькому районі пролунав о 03:43, загроза тривала до 04:30.

Після 05:30 сирену знову увімкнули у Шепетівському та Хмельницькому районах. Тривога тривала до 06:55. О 06:42 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Старокостянтинова. Втретє повітряну тривогу оголосили о 07:52, вона тривала до 09:21.

Нагадаємо, 13 травня Росія здійснила масовану атаку по заходу України. Вибухи лунали у низці міст, зокрема й у Хмельницькому. За даними Сергія Тюріна, сили ППО збили 28 ворожих безпілотників. Також унаслідок атаки постраждали троє людей.