Рятувальники на місці влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі

У ніч четверга, 14 травня, російські війська здійснила масовану повітряну атаку на Київ та Київщину, застосувавши безпілотники та балістичні ракети. Про наслідки обстрілу повідомили місцева й обласна влада, а також ДСНС.

Близько третьої ночі мер Києва Віталій Кличко написав про вибухи в місті. Станом на ранок у кількох районах міста пошкоджені житлові будинки і об’єкти цивільної інфраструктури. На лівому березі внаслідок атаки вороги перебої з водопостачанням.

У Дарницькому районі сталося влучання в багатоповерхівку, внаслідок чого обвалилися конструкції будівлі. Рятувальники врятували 10 людей, під завалами можуть залишатися потерпілі. Також в іншому місці уламки дрона впали на територію автозаправної станції, повідомили у ДСНС.

У Солом’янському районі через падіння уламків загорівся припаркований автомобіль. У Голосіївському – уламки впали на проїжджу частину.

У Святошинському районі зафіксували падіння уламків на відкриту територію.



В Оболонському районі уламки впали на відкриту місцевість, а також пошкодили триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Окрім того, за іншою адресою уламки пошкодили квартиру на 12-му поверсі житлового будинку та влучили у 25-поверхову недобудову. Відомо про постраждалих.

Наслідки масованої атаки на Київ, 14 травня (Фото ДСНС)

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼятиповерхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. Також зафіксовано влучання безпілотника в іншу п’ятиповерхівку та пошкодження приватного житлового будинку. За ще однією адресою загорілися кілька гаражів і припаркований автомобіль.

За даними поліції, станом на 12:09, кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох людей.

«З-під завалів зруйнованого підʼїзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та жінку – її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік загинув у лікарні – його було госпіталізовано з автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки», – ідеться в дописі.

Кількість потерпілих становить 39 людей, серед них є немовля.

МВС має інформацію про більш як 10 зниклих безвісти у Дарницькому районі після нічної масованої атаки. Триває пошуково-рятувальна операція. До ліквідації наслідків удару по Києву залучені майже 600 поліцейських та рятувальників.

Наслідки атаки на Київщину

Російські війська також атакували дронами та ракетами населені пункти Київської області. Відомо про сімох постраждалих, внаслідок масованої ворожої атаки. Серед них – трирічна дитина.



У Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. 27-річний чоловік отримав множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани, а 56-річна жінка – осколкові поранення, наскрізна травма обличчя.



У Фастівському районі одна з потерпілих отримала множинні посічені рани обох кінцівок.

Станом на ранок наслідки російської атаки зафіксували у шести районах Київщини:

у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів;

в Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки;

у Броварському районі пошкоджено три приватні будинки, автомобіль та підприємство;

у Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди;

У Фастівському районі пошкоджена багатоповерхівка. У Білоцерківському районі – приватний будинок.

Наслідки удару по Київщині (Фото ДСНС)

«У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно. Разом із громадами та партнерами вже організовуємо допомогу людям, чиє житло постраждало», – уточнив керівник ОВА Микола Калашник.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні. За його інформацією, упродовж ночі росіяни випустили понад 670 ударних дронів і 56 ракет.

«Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську», – ідеться в повідомленні.

Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти України, додав Зеленський.

«Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні близько полудня Головне управління розвідки повідомило, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об’єктах в Україні. Вибухи лунали у містах на заході України, а також Харківщині, Житомирщині та Одесі. Крім того, ворог уперше від початку повномасштабного вторгнення атакував Ужгород дронами.

У Здолбунові на Рівненщині внаслідок російської атаки загинули двоє залізничників, які в цей час були не на роботі.