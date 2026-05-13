Є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах

У середу, 13 травня, під час масштабної атаки по Україні РФ завдала удару безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури на Закарпатті. Відомо про влучання БпЛА в Ужгороді та Сваляві.

Повітряна тривога на Закарпатті розпочалася о 14:55. Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців, що БпЛА на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Рівненщині та Житомирщині прямують західним курсом.

О 15:06 депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що один з «шахедів» вибухнув поблизу Сваляви, а інший – пролетів над Міжгірщиною. За його словами, у Сваляві влучили в обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Згодом про російські безпілотники у повітряному просторі Закарпаття повідомив голова ОВА Мирослав Білецький. Він зазначив, що курс БпЛА – на Мукачево.

О 16:30 в Ужгороді пролунав вибух, передає кореспондент ZAXID.NET.

За інформацією Віталія Глаголи, дрон влучив в будівлю біля заводу «Турбогаз» на околиці міста. Ще один удар зафіксували поруч – в районі мікрорайону Табла.

«Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом», – написав у телеграмі голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За інформацією голови ОВА, під час ворожої атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей (БпЛА типу «Шахед», «Герань»). Є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах.



«Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕБ. На жаль, окремі безпілотники досягли цілей. Наслідки ударів не є критичними для функціонування обʼєктів життєзабезпечення», – зазначив Мирослав Білецький.

У Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що перше влучання зафіксовано близько 15:00 на території Мукачівського району. До 16.30 год у області зафіксовано чотири прильоти БпЛА типу «Шахед» та «Герань» у межах трьох територіальних громад Закарпатської області.

«За попередньою інформацією унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти нерухомості. Травмованих та загиблих внаслідок цих влучань немає. Правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч.1 ст.438 КК України, тобто йдеться про вчинення воєнного злочину на території Закарпатської області», – зазначили у прокуратурі.

За інформацією мера Ужгорода Богдана Андріїва, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Водночас поліція Закарпаття перевіряє інформацію про недопуск громадян до укриття під час атаки БпЛА в Ужгороді.