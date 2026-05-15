Рятувальники розбирають завали багатоповерхівки вже понад добу

Внаслідок масованої комбінованої атаки по Києву 14 травня загинули щонайменше 24 людини. Серед них троє дітей, повідомили у пресслужбі ДСНС у пʼятницю, 15 травня.

За даними рятувальників, станом на 06:00 15 травня з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у Дарницькому районі дістали тіла 24 людей. Рятувальна операція триває вже понад добу.

До місця трагедії приходять люди, залишають квіти, іграшки та солодощі. Нагадаємо, 15 травня у Києві оголошений день жалоби.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що майже 400 людей отримали психологічну допомогу після обстрілу. 2,8 тис. м² обстежили кінологи. Станом на ранок 15 травня з місця влучання вивезли понад 3000 м³ уламків.

Рятувальники повідомили, що внаслідок атаки на Київ постраждали 47 людей, серед яких – двоє дітей.

За словами президента України Володимира Зеленського, попередньо росіяни застосували для удару по будинку ракету Х-101. Її виробили у другому кварталі 2026 року.

«І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Доповнено 08:43. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що пошукові роботи у Дарницькому районі Києва завершили. За його даними, кількість постраждалих від атаки зросла до 48 людей.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Києву близько 03:00 14 травня. У кількох районах пошкоджені житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури. У Дарницькому районі повністю обвалилися конструкції багатоповерхівки, в яку влучила ракета. Крім того, росіяни атакували пʼять районів Київської області.

Також у Києві пошкоджені ТЦ, бізнес-центри та офіс виробника дронів. Крім того, обстріл пошкодив будівлі видавництв «Ще одну сторінку» і «Ранок».