Микола Пущак працює першим заступником Богдана Дубневича з 2020 року

У четвер, 14 травня, голова Солонківської громади поблизу Львова Богдан Дубневич публічно звинуватив у несплаті податків родичів свого першого заступника Миколи Пущака. Микола Пущак вже не раз потрапляв у скандали, також траплялися публічні перепалки між ним та Богданом Дубневичем. Незважаючи на це, скандальний заступник досі залишається на посаді. Богдан Дубневич запевнив ZAXID.NET, що пропонуватиме депутатам його звільнити.

«Це список найбільших боржників, які не сплатити податки до місцевого бюджету Солонківська територіальна громада за землю, нерухомість чи орендну землі. Рейтинг, на жаль, очолює родина Миколи Пущака, мого першого заступника», – написав Богдан Дубневич у фейсбуці.

Голова громади закликав боржників, у першу чергу Пущака, погасити заборгованість якнайшвидше. «Кожна гривня несплаченого податку – це мінус для громади. Це гроші, які мали йти на підтримку війська, дороги, дитячі садки, школи, культуру та розвиток сіл. А такі як, Пущак, гальмують цей розвиток», – наголосив голова громади.

Оприлюднений Богданом Дубневичем список боржників зі сплати податків

Оприлюднений Богданом Дубневичем список нараховує 50 боржників. На першому місці Пущак Любов Михайлівна (мама першого заступника), яка заборгувала 541 тис. грн, з яких майже 480 тис. грн – земельний податок, майже 60 тис. грн податок на нерухомість та 1,7 тис. грн за орендну плату.

Також у списку боржників є Пущак Роман Зіновійович (брат першого заступника), який заборгував 6,5 тис. грн податків.

Богдан Дубневич розповів ZAXID.NET, що скерував запит у податкову і оприлюднить детальну розшифровку щодо заборгованості Любові Пущак. «Мушу змушувати проходимців сплачувати податки, бо від цього є допомога Збройним силам, нашим військовим», – каже голова громади.

На запитання, чому він не звільнить свого скандального заступника, Богдан Дубневич відповів: «Микола Пущак вибраний за партійною квотою (від «Європейської солідарності» – Ред.). Я йому один раз дав догану, він через суд її скасував. Він вже, слава Богу, навчився приходити на 8:00 на роботу. Але ніякої користі громаді за п’ять років він не приніс – це я даю 100% гарантії».

За словами Богдана Дубневича, він пропонуватиме депутатам звільнити Миколу Пущака з посади першого заступника. «Ми обов’язково будемо це робити. Буду пропонувати на цю посаду когось з військових, який звільниться додому. Підберу собі заступника, який воював, має нагороди, заслуги перед Україною», – додав Богдан Дубневич.

Сам Микола Пущак назвав допис Богдана Дубневича «політичним трюком». За його словами, Богдан Дубневич виставив список боржників до того, як вони отримали платіжки щодо сплати податків. «Я не розмовляв з мамою про це, але розмовляв з братом. Брат отримав близько 12:30 на вайбер квитанцію і десь одночасно з’явився пост», – розповів Микола Пущак ZAXID.NET.

Варто зауважити, що Микола Пущак працює першим заступником Богдана Дубневича з 2020 року, також є депутатом сільради. Він не раз був учасником гучних скандалів.

Так на початку червня 2025 року Микола Пущак потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Зубра за кермом незадекларованого Mercedes-Benz GLE 350. У листопаді 2023 року його затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Окрім того, Микола Пущак у листопаді 2020 року разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.

Також Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді. У цій справі Пущак був відсторонений від роботи, однак згодом повернувся на посаду.

Траплялися і публічні перепалки між головою громади Богданом Дубневичем та його першим заступником. Так у серпні 2025 року Дубневич оголосив Пущаку догану «за порушення трудової дисципліни», однак згодом той скасував розпорядження голови про оголошення догани в суді.