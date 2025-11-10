Микола Пущак (справа) виграв суд проти Богдана Дубневича

Львівський окружний адміністративний суд скасував розпорядження голови Солонківської сільради Богдана Дубневича про оголошення догани першому заступнику Миколі Пущаку. 11 серпня Дубневич покарав доганою Пущака за «порушення трудової дисципліни» та відсутність його підпису в журналі обліку робочого часу.

Перший заступник голови Солонки Микола Пущак оскаржив у суді розпорядження голови Богдана Дубневича про оголошення догани. Свій позов Пущак мотивував тим, що не був належним чином поінформований про вимогу розписуватися в журналі обліку робочого часу, отже не вчинив дисциплінарного проступку. Вже після ознайомлення (після виходу з відпустки) почав розписуватися в журналі.

Представник сільради в суді заперечив проти позову Миколи Пущака, пояснивши, що відповідальна особа сільради ознайомила першого заступника з розпорядженням про дотримання трудової дисципліни в сільській раді, однак той відмовився підтвердити своїм підписом факт ознайомлення.

Суддя Ростислав Москаль 5 листопада задовольнив позов Миколи Пущака та скасував розпорядження голови Солонківської сільської ради від 11 серпня 2025 року про оголошення йому догани. Також з Солонківської сільради стягнуто понад 1200 грн судового збору. Рішення суду ще може бути оскаржено.

Нагадаємо, у серпні цього року між головою Солонківської сільради Богданом Дубневичем та його першим заступником Миколою Пущаком виникла публічна перепалка. Богдан Дубневич звинуватив свого заступника у бездіяльності: «Брати зарплату і нічого не робити, не дозволю таке на роботі. А досвідченому в бездіяльності Пущаку тим більше!».

Натомість Микола Пущак назвав совдепівськими запроваджені в сільраді методи контролю працівників.

Микола Пущак працює першим заступником Богдана Дубневича з 2020 року, також є депутатом сільради. Він не раз був учасником гучних скандалів.

Так на початку червня 2025 року Микола Пущак потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Зубра за кермом незадекларованого Mercedes-Benz GLE 350. У листопаді 2023 року його затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Окрім того, Микола Пущак у листопаді 2020 року разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.

Також Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді. У цій справі Пущак був відсторонений від роботи, однак згодом повернувся на посаду.