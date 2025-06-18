У результаті ДТП автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень, постраждали двоє людей

Перший заступник голови Солонківської громади Микола Пущак на кросовері Mercedes-Benz GLE 350, який не вказаний у його декларації, потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп у селі Зубра. Аварія трапилася вночі 3 червня, однак про те, що її учасником виявився Микола Пущак, стало відомо зараз.

Як йшлося в офіційному повідомленні поліції, близько 00:15 на трасі Київ-Чоп у селі Зубра біля Львова зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz GLE 350, яким керував 41-річний мешканець одного з сіл Львівського району, та BMW 530D, за кермом якого був 21-річний житель району.

Унаслідок ДТП водій BMW та пасажирка Mercedes-Benz GLE 350, 19-річна львів’янка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Фото з місця ДТП у Зубрі

У поліції не розголошують більше подробиць згаданої ДТП. Зараз стало відомо, що за кермом новенького кросовера Mercedes-Benz GLE 350 був заступник голови Солонківської громади Микола Пущак. Першим про це повідомив Telegram-канал «Політичний треш». Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела в правоохоронних органах, а також сам Микола Пущак.

«Дякувати Богу, живий, вже виписаний з лікарні. Згідно з висновком медиків, у моїй крові – 0 проміле. Прошу утриматися від здогадок і перекручень», – зазначив Микола Пущак ZAXID.NET, запевнивши, що деталі ДТП зможе коментувати після завершення слідства. ZAXID.NET також запитав посадовця, на кого записаний Mercedes-Benz GLE 350 та чому авто не вказане в декларації, однак на момент публікації редакція відповіді не отримала.

За фактом згаданої ДТП слідчі розслідують кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зазначимо, раніше Микола Пущак їздив на Mercedes-Benz CL500 2007 року випуску, який був зареєстрований на нього та вказаний у деклараціях за 2020-2023 роки. У листопаді 2023 року його затримували з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом такої автівки, однак Пустомитівський райсуд закрив справу у зв’язку з відсутністю адміністративного правопорушення.

Окрім того, Микола Пущак був учасником гучного скандалу в листопаді 2020 року, коли разом з однопартійцем з «Європейської солідарності» Андрієм Жидачеком намагалися на Mercedes G 500 заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів. Після цього обох депутатів виключили з партії.

Судячи з декларацій, перший заступник голови Солонки з дружиною вже не один рік є шанувальниками автомобілів марки Mercedes. За 2020 рік Микола Пущак декларував чотири автівки цієї марки: записані на нього згаданий Mercedes-Benz CL500 (2007 рік випуску) та Mercedes-Bens ML 250 CDI (2015 рік випуску), а також записані на дружину Mercedes-Benz GL450 (2008 року випуску) та Mercedes-Benz S300 (2015 рік випуску).

З декларації за 2024 рік випливає, що Микола Пущак розпродав свої авто, отримавщи за них близько 2,4 млн грн. За минулий рік вказав лише записані на дружину легковик Mercedes-Benz S300 та вантажівку Mercedes-Benz Astros2644.

Також зауважимо, що Микола Пущак є обвинуваченим в одержанні 4 тис. доларів хабаря за вирішення земельних питань, справа розглядається в суді.