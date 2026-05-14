Йдеться про будинок на перехресті вулиць Слівенській і Малишка

Тернопільський апеляційний суд 24 квітня скасував арешт церковної землі на перехресті вулиць Слівенській – Малишка, на якій церковна парафія замовила будівництво багатоповерхового будинку. Раніше цю ділянку арештовували за клопотанням прокурора, щоб зупинити на ній будівництво. Під час ухвали рішення суддя апеляційного суду вказав, що прокуратура не надала достатньо доказів для арешту, а у кримінальному провадженні досі немає підозрюваних, повідомило видання «20 хвилин».

Ділянка площею 0,57 га належить Тернопільській міській раді. У 2020 році депутати надали її у постійне користування парафії Пресвятої трійці УГКЦ для розширення території під будівництво комплексу храмових споруд. У 2021 році в це рішення внесли зміни: після слів «храмових споруд» дописали «та парафіяльних, житлових і громадських споруд».

У 2022 році на цій ділянці почали будувати 10-поверхівку. Жителі навколишніх будинків звернулися до суду, щоб скасувати зміни у рішенні за 2021 рік. Наприкінці 2025 року Верховний Суд виніс рішення, що зведення багатоповерхового будинку на ділянці парафії є незаконним, однак будівництво не зупинилося.

У січні 2024 року прокуратура Тернополя відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість щодо проєкту землеустрою на ділянці. У лютому 2024 року слідчі просили, наразі триває досудове розслідування.

Навесні 2026 року прокуратура звернулася до суду, аби накласти арешт на землю під будинком. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора. Ділянку арештували і заборонили відчужувати її, розпоряджатися та користуватися. Попри це будівництво і далі тривало, а адвокат релігійної організації подав апеляційну скаргу.

Апеляційний суд Тернопільщини дійшов висновку, що слідчий суддя наклав арешт на ділянку, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні, але у матеріалах відсутні докази щодо вчинення правопорушення відповідного ступеня тяжкості. Окрім того, з часу внесення відомостей до ЄРДР жодної особи, яка має статус підозрюваного, у цій справі немає.

Також апеляційний суд зазначив, що вже зареєстровано право власності на об'єкт незавершеного будівництва на спірній ділянці, видана дозвільна документація на початок будівельних робіт, і в судовому порядку ці рішення не скасовані. У підсумку апеляцію адвоката в інтересах релігійної організації задовольнили.

Додамо, що за даними порталу ЛУН, завершення будівництва ЖК на вул. Малишка – Слівенській заплановане на кінець 2026 року. Генеральним підрядником є тернопільська компанія «Явір-90», що належить місцевому підприємцю Богдану Завитію. Ціна квадратного метра житла в будинку у січні 2025 року становила від 33,6 тис. грн.