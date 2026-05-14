Володимир Омелян отримав підозру в ухиленні від служби

Державне бюро розслідувань оголосило колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в ухиленні від військової служби. Про це у четвер, 14 травня, повідомили на сайті ДБР. Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, але, за даними «Української правди», йдеться про Володимира Омеляна.

За даними слідства, Володимир Омелян долучився до ЗСУ після мобілізації. Він служив офіцером групи планування штабу у частині, що дислокується на Черкащині. Обов’язки військового полягали у зборі та аналізі інформації щодо бойової обстановки, а також у контролі за виконанням наказів командування та участі в плануванні бойових дій.

Проте, за даними правоохоронців, Омелян тривалий час не виконував службові обов’язки. Стверджується, що він вводив керівництво в оману, нібито займаючись логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

«Упродовж кількох періодів 2022–2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби», – йдеться у повідомленні ДБР.

Володимиру Омеляну оголосили підозру в ухиленні від військової служби під час дії воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

47-річний Володимир Омелян родом зі Львова. Він обіймав посаду міністра інфраструктури з 2016 до 2019 року. У червні 2020 року НАБУ та САП оголосили Омеляну підозру, заявивши, що через його дії державний бюджет недоотримав 30,4 млн грн. Слідство стверджувало, що в грудні 2017 року, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури, він видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, що завдало державі збитків. У жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього міністра.

Крім того, у серпні 2020 року суд закрив справу проти Володимира Омеляна щодо недостовірного декларування.