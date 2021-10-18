ВАКС виправдав Володимира Омеляна у справі про 30 млн грн збитків
Омелян зменшив портові збори, що призвело до недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, визнавши його невинним у тому, що він видав нормативно-правовий акт, який зменшив надходження до бюджету.
«Оскільки судом встановлено відсутність в діях обвинуваченого обов'язкових елементів складу злочину, суд визнає обвинуваченого Омеляна невинуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, а пред'явлене обвинувачення – недоведеним. Суд визначив визнати Омеляна Володимира Володимировича невинним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК і виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення», – йдеться у вироку суду, оприлюдненому в понеділок, 18 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».
Вирок може бути оскаржений в апеляційній палаті ВАКС. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже повідомила, що скористається правом оскаржити вирок.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру Омеляну в скоєнні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Дії екс-чиновника кваліфіковані за статтею «Видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України.
За інформацією слідства, в грудні 2017 року тодішній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час один з цих зборів - адміністративний - є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр.
В результаті рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн грн. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.
Це вже друга справа, в якій Омелян уникнув покарання. Раніше суд закрив справу проти екс-чиновника за недостовірне декларування.
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