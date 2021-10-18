Володимир Омелян зменшив адміністративні збори, які могла зменшувати лише Верховна Рада

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, визнавши його невинним у тому, що він видав нормативно-правовий акт, який зменшив надходження до бюджету.

«Оскільки судом встановлено відсутність в діях обвинуваченого обов'язкових елементів складу злочину, суд визнає обвинуваченого Омеляна невинуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, а пред'явлене обвинувачення – недоведеним. Суд визначив визнати Омеляна Володимира Володимировича невинним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК і виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення», – йдеться у вироку суду, оприлюдненому в понеділок, 18 жовтня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Вирок може бути оскаржений в апеляційній палаті ВАКС. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже повідомила, що скористається правом оскаржити вирок.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру Омеляну в скоєнні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Дії екс-чиновника кваліфіковані за статтею «Видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, в грудні 2017 року тодішній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час один з цих зборів - адміністративний - є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр.

В результаті рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн грн. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Це вже друга справа, в якій Омелян уникнув покарання. Раніше суд закрив справу проти екс-чиновника за недостовірне декларування.