На ділянці мали бути парафіяльні і храмові споруди, а буде ЖК комфорт-класу

У Тернополі біля церкви пресвятої Тройці зводять 10-поверховий житловий будинок. Замовником будівництва на вул. Малишка-Слівенській, згідно з даними з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, є парафія УГКЦ пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської єпархії.

Дозвіл на початок будівельних робіт виданий в липні 2022 року. У ЄДЕСБ ідеться про будівництво майже 200 квартир, а з візуалізації проєкту на профільному порталі ЛУН видно, що в будинку має бути підземний паркінг і вбудовані комерційні приміщення, наземний паркінг, дитячий майданчик. Забудова складатиметься з трьох секцій, розташованих майже впритул до храму.

Земля, на якій триває будівництво житлового комплексу комфорт-класу, перебуває у постійному користування парафії пресвятої Тройці з 2020 року, повідомляє тернопільське видання 20 хвилин. Це ділянка площею 0,5265 га.

В документах Тернопільської міськради ішлося, що земля передається в постійне користування для розширення території під будівництво комплексу храмових споруд та парафіяльних, житлових і громадських споруд.

«Але слів, що стосуються громадської і житлової забудови спершу в рішенні не було. Їх додали 29 січня 2021 року, коли виділяли парафії ще одну ділянку на вулиці Яреми», – зазначають журналісти.

Проти будівництва 10-поверхового житлового комплексу виступили мешканці навколишніх будинків. П’ятеро з них звернулися до суду з проханням прибрати з ухвали ТМР від 29 січня 2021 року слова про житлову і громадську забудову.

Суд першої інстанції став на сторону позивачів, проте парафія і ТМР оскаржили це рішення в апеляції. Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв постанову, якою залишив справу без розгляду. У справі відкрите касаційне провадження.

Журналісти сайту 20 хвилин звернулися за коментарем про будівництво ЖК на церковній землі до представників Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ. Там відповіли, що не коментують ситуацію.

Водночас настоятель храму пресвятої Тройці Роман Дутчак сказав журналістам телефоном, що поруч будується багато всього, але не на церковній території. Він запросив журналістів зустрітися в церкві, проте після їхньої згоди сказав, що перебуває у відрядженні і не знає, коли повернеться.

Проєкт землеустрою, що передбачає будівництво церквою житлового комплексу, зацікавив правоохоронців. У січні 2024 року вони відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. У лютому минулого року слідчі просили доступ до документів, що стосуються проєкту землеустрою. Отже, триває досудове розслідування.

Додамо, що за даними порталу ЛУН, завершення будівництва ЖК на вул. Малишка-Слівенській заплановане на кінець 2026 року. Генеральним підрядником будівництва є тернопільське приватне підприємство «Явір-90», що належить місцевому підприємцю Богдану Завитію. Ціна квадратного метра житла в «церковному» будинку у січні 2025 року становила від 33,6 тис. грн.