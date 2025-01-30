Біля водоспаду Кам’янка розташована низка магазинів, які, за данини правоохоронців, звели незаконно

Господарський суд Львівщини зобов’язав підприємця демонтувати незаконно збудований магазин біля водоспаду Кам’янка. Про це 30 січня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як повідомили прокурори, місцевий підприємець без дозволів зайняв земельну ділянку у Нацпарку «Сколівські Бескиди» біля водоспаду Кам’янка та збудував там дерев’яний каркасний магазин. Із ухвал, оприлюднених у судовому реєстрі, відомо, що йдеться про Романа Барну, який самовільно зайняв земельну ділянку ще у 2015 році.

Загалом правоохоронці обвинувачували кількох підприємців у самовільному будівництві понад 13 магазинів біля водоспаду Кам’янка. Щодо Романа Барни порушували кримінальну справу за ч.4 ст. 197-1 ККУ (самовільне будівництво на самовільно зайнятій ділянці), але у вересні 2024 року суд закрив її через закінчення термінів давності.

Прокуратура Львівщини 30 січня повідомила, що Господарський суд задовольнив позовну заяву Стрийської окружної прокуратури до місцевого підприємця про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки – він має знести незаконну споруду.