Суд у Дрогобичі зобов'язав підприємицю власними силами демонтувати самобуд

Дрогобицький райсуд задовольнив позов прокурорів і скасував підприємиці Ірині Подколзіній право приватної власності на гараж площею 23,6 м² на вулиці Лесі Українки у центрі Дрогобича. Бізнесменка повинна знести будівлю. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 30 січня, повідомила, що підприємиця самовільно збудувала гараж на комунальній землі комунальної й через держреєстратора змогла оформити право власності.

«Проте реєстрацію провели без наявності усіх необхідних для цього документів. Зокрема, не було відомостей, які підтверджують прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомості, присвоєння йому адреси та відомості про технічну інвентаризацію об’єкта», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження щодо держреєстратора й проводять досудове розслідування.

Зазначимо, що прокуратура не називає підприємицю, але в судовому реєстрі можна знайти справу про самовільно збудований гараж. Згідно з матеріалами справи, гараж площею 23,6 м² у Дрогобичі підприємиця Ірина Подколзіна збудувала на ділянці 40 м² на вулиці Лесі Українки, 5/5. Підставою реєстрації став лише технічний паспорт, виготовлений 2021 року. Дрогобицька міськрада не надавала дозволу для забудови.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що Ірина Подколзіна є власницею малого приватного підприємства «Саланг». Компанія зареєстрована в Дрогобичі й займається роздрібною торгівлею фруктами й овочами.

Суддя Руслана Курус зобов'язала підприємицю демонтувати самобуд. Рішення можна оскаржити в апеляції впродовж 30 днів.