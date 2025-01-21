СТО розташована на вул. Зеленій, 253 у Львові

Верховний Суд остаточно зобовʼязав підприємця Ростислава Баранецького демонтувати самовільну станцію технічного обслуговування та звільнити комунальну ділянку біля авторинку на вул. Зеленій у Львові.

Йдеться про ділянку площею 0,49 га на вул. Зеленій, 253а у Львові. У 2018 році Львівська міськрада передала її в оренду ФОПу Ростиславу Баранецькому для обслуговування СТО. Втім, на думку прокуратури, міська рада мала виставити цю ділянку на аукціон. Крім цього, ділянка розташована в межах червоних ліній. Також підприємець порушив умови договору і замість тимчасової споруди СТО збудував будівлю площею 326,3 м2 і зареєстрував за нею право власності.

У серпні 2023 року Господарський суд скасував ухвали ЛМР про передачу землі в оренду Ростиславу Баранецькому і скасував приватизацію будівлі СТО. Крім цього, суд зобовʼязав підприємця знести СТО та звільнити комунальну ділянку.

На це рішення Ростислав Баранецький подав апеляцію, стверджуючи, що тимчасова будівля СТО є обʼєктом нерухомості, а, отже, для оренди землі під нею не потрібно було проводити торги. Втім Західний апеляційний господарський суд позов підприємця не задовольнив і залишив чинним рішення Господарського суду, що зобовʼязує його демонтувати СТО.

«З 2008 року споруда на цій ділянці мала статус тимчасової, а сама ділянка надавалась без права капітального будівництва. У 2019 році підприємець незаконно зареєстрував споруду як нерухоме майно, порушивши норми чинного законодавства. Реєстрація відбулась без відома Львівської міської ради, яка є власником земельної ділянки», – повідомили 21 січня в юридичному управлінні повідомили.

Цю постанову підтвердив і Верховний Суд, видавши ухвалу про закриття провадження у справі. Рішення апеляційної та першої інстанції суд залишив у силі. Це рішення є остаточним і оскаржити його не можна.