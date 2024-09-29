СТО розташована на вул. Зеленій, 253 у Львові

Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав підприємця Ростислава Баранецького демонтувати самовільну станцію технічного обслуговування та звільнити комунальну ділянку біля авторинку на вул. Зеленій.

Йдеться про ділянку площею 0,49 га на вул. Зеленій, 253 у Львові. У 2018 році Львівська міськрада передала її в оренду ФОПу Ростиславу Баранецькому для обслуговування СТО. Втім, на думку прокуратури, міська рада мала виставити цю ділянку на аукціон. Крім цього, ділянка розташована в межах червоних ліній. Також підприємець порушив умови договору і замість тимчасової споруди СТО збудував будівлю площею 326,3 м2 і зареєстрував за нею право власності.

У серпні 2023 року Господарський суд скасував ухвали ЛМР про передачу землі в оренду Ростиславу Баранецькому і скасував приватизацію будівлі СТО. Крім цього, суд зобовʼязав підприємця знести СТО та звільнити комунальну ділянку.

На це рішення Ростислав Баранецький подав апеляцію, стверджуючи, що тимчасова будівля СТО є обʼєктом нерухомості, а, отже, для оренди землі під нею не потрібно було проводити торги. Втім Західний апеляційний господарський суд позов підприємця не задовольнив і залишив чинним рішення Господарського суду, що зобовʼязує його демонтувати СТО. Ця постанова вже набрала законної сили, втім її можна оскаржити в апеляції.