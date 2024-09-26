Восени 2023 року «Львівська автоколона №2207» розпочала незаконні роботи на вул. Конюшинній

Львівська обласна військова адміністрація через суд вимагає скасувати право власності на 9,4 га землі на вул. Конюшинній у Львові. За цією ділянкою без відома міської ради зареєстрували право комунальної власності та передали в користування компанії колишнього голови ОВА Юрія Турянського.

Йдеться про ділянку площею 9,4 га на вул. Конюшинній, 28-30, яка завдяки махінаціям із документами перейшла в користування ТзДВ «Львівська автоколона №2207». Через приватну нотаріуску Людмилу Волинську компанія зареєструвала на ділянку право власності за ЛМР та право постійного користування за собою. Причому ці дії з міськрадою не погоджені. Підставою для реєстрації права власності став державний акт 1982 року, який втратив чинність.

Після того, як у 2022 році ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області зареєструвало право власності на ділянку за ЛМР із правом постійного користування для приватного ТДВ «Львівська автоколона №2207», міська рада звернулася в суд. За клопотанням «Львівської автоколони №2207» з липня 2024 року розгляд цієї справи зупинений Господарським та Західним апеляційними господарським судами.

Як вказано в матеріалах справи, її розгляд зупинили через інший позов, який подала Львівська ОВА до Львівської міської ради з вимогою скасувати реєстрацію права власності за ЛМР та право користування ділянкою за «Львівською автоколоною №2207». За інформацією журналістів сайту NGL.media, подати цей позов юристів ЛОВА спонукала адвокатка власника ТзДВ «Львівська автоколона №2207» Юрія Турянського Світлана Цукорник. В обґрунтуванні позову юристи ЛОВА наполягають, що при внесені даних у земельний кадастр реєстратори помилково вказали комунальну форму власності замість державної.

Попри триває судовий розгляд справи, у листопаді 2023 року на цій ділянці почали незаконні будівельні роботи, а міськрада звернулась у поліцію. Зараз за рішенням суду земля перебуває під арештом.

Раніше ZAXID.NET детально описував схему, за якою загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшло в користування фірми екс-голови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. Ділянка 9,4 га є частиною більшої ділянки на вул. Конюшинній. Із 1982 року вона була в користуванні державної Автоколони №2207. Після розпаду СРСР на базі держпідприємства створили ВАТ «Львівське АТП 24654», серед членів наглядової ради якого опинився Юрій Турянський.

Пізніше він через суди скупив майно, яке було на цій комунальній землі, та зареєстрував за ним право власності. Згодом Юрій Турянський став одноосібним власником ВАТ «Львівське АТП 24654», а у 2019 році перейменував компанію на ТДВ «Львівська автоколона №2207».

49-річний Юрій Турянський працював у різних структурах Львівської облдержадміністрації. У серпні 2014 року його призначили тимчасовим виконувачем обов’язків голови Львівської ОВА замість Ірини Сех. На цій посаді він працював до грудня 2014 року. Зараз Юрій Турянський очолює відділення Національного Олімпійського комітету України у Львівській області.