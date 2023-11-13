Ідеться про ділянку площею 9,4 га на вул. Конюшинній, 28-30 на околиці Львова

У промисловому районі Львова почали незаконні будівельні роботи на ділянці, що завдяки земельним схемам перейшла у користування фірми ТДВ «Львівська автоколона № 2207». Компанія належить екс-голові Львівської ОДА Юрію Турянському й передачу землі в користування його фірмі Львівська міськрада зараз оскаржує в суді.

Йдеться про ділянку площею 9,4 га на вул. Конюшинній, 28-30. Днями міські служби з департаменту містобудування виявили, що на цій ділянці почали заливати стрічковий фундамент і готуються до монтажу збірно-розбірної конструкцію для нібито складу будматеріалів.

Як повідомили 13 листопада у Львівській міськраді, дозволів на ці роботи ані місто, ані інспекція ДАБК не видавала, тому ці роботи є незаконними. Крім цього, ця ділянка фігурує в кримінальному провадженні за позовом міської ради, в межах якого Господарський суд Львівської області наклав на ділянку арешт і заборонив вчиняти з нею будь-які дії. Наразі в цій справі триває досудове розслідування.

Раніше ZAXID.NET детально описував схему, за якою загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшло в користування фірми екс-голови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. Ділянка 9,4 га є частиною більшої ділянки на вул. Конюшинній. Із 1982 року вона була в користуванні державної Автоколони №2207. Після розпаду СРСР на базі держпідприємства створили ВАТ «Львівське АТП 24654», серед членів наглядової ради якого опинився Юрій Турянський.

Пізніше він через суди скупив майно, яке було на цій комунальній землі, та зареєстрував за ним право власності. Згодом Юрій Турянський став одноосібним власником ВАТ «Львівське АТП 24654», а у 2019 році перейменував компанію на ТДВ «Львівська автоколона №2207».

Наразі 9,4 га землі біля львівської об’їзної перебуває в комунальній власності. 23 березня 2022 року приватна нотаріуска Людмила Волинська провела відповідну реєстрацію, хоч сама міська рада про це не знала. Після реєстрації ділянки нотаріуска передала її у постійне користування ТДВ «Львівська автоколона №2207». За підрахунками журналістів NGL.media, вартість захопленої ним ділянки, за даними Держгеокадастру, становить 47,5 млн грн, однак ринкова вартість може становити близько 80 млн грн.

Зазначимо, що після публікації розслідування 8 червня про його земельні махінації Юрій Турянський подав позов на NGL.media та ZAXID.NET. При цьому, ZAXID.NET передрукував це розслідування разом із десятками інших медіа, однак у позові вказаний рівноцінним співвідповідачем й інших відповідачів не заявлено.

48-річний Юрій Турянський працював у різних структурах Львівської облдержадміністрації. У серпні 2014 року його призначили тимчасовим виконувачем обов’язків голови Львівської ОВА замість Ірини Сех. На цій посаді він працював до грудня 2014 року. Зараз Юрій Турянський очолює відділення Національного Олімпійського комітету України у Львівській області.

Нещодавно Telegram-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко, повідомив, що Юрій Турянський причетний до новоствореного YouTube-каналу «Король Данило», який публікує анонімні псевдорозслідування про міського голову Львова Андрія Садового. За версією «Політичного трешу», Турянський заручився фінансовою підтримкою колишнього спонсора партії «Свобода», екс-нардепа Ігоря Кривецького.