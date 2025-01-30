Власники ресторану оскаржують відмову в оренді землі в суді

Депутати львівськлї міської ради на засіданні у четвер, 30 січня, проголосували за відмову в продовженні оренди землі під рестораном «Язиката теща» на просп. Свободи, 16-18. Водночас більшість депутатів не голосували за альтернативну ухвалу про продовження терміну оренди. Компанія «БіНП ЛТД» намагається відвести ці ділянки в оренду через суд.

Йдеться про ресторан «Язиката теща», який розташований позаду Гарнізонного храму. У 2012 році за погодженням із Міністерством культури на цьому місці облаштували літній майданчик, а з роками це приміщення розширили у повноцінний заклад харчування. При цьому, власники ресторану, який тоді називався «Княжий келих», не отримували погодження проєкту від управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

У 2014 році депутати ЛМР проголосували за продовження «БіНП ЛТД» оренди земельних ділянок на просп. Свободи, 16-18, на яких розташований ресторан, ще на 10 років. У 2024 році в компанії «БіНП ЛТД» закінчився термін дії договору оренди земельних ділянок площею 0,026 і 0,038 га. Компанія звернулась в суд, аби автоматично їх продовжити. Водночас на розгляд депутатів ЛМР подали дві ухвали – про продовження оренди та відмову. На засіданні 30 січня депутати відмовились продовжувати договір оренди.

Крім цього, в серпні 2024 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди. Після цього «БіНП ЛТД» звернулась в Львівський окружний адміністративний суд із вимогою зупинити дію вимоги про демонтаж задля забезпечення позову. 9 січня суд вирішив, що на час дії воєнного стану не потрібно продовження дозволу на функціонування літнього майданчика і клопотання підприємців задовольнив. Суд зупинив дію вимоги департаменту природних ресурсів до ухвалення остаточного рішення суду.

Власниками «БіНП ЛТД» є львівʼяни Надія Тарасевич і Богдан Дзядик. Ця ж компанія збудувала самобуд на вул. Шпитальній, 2, а потім через суд узаконила оренду землі під ним. У грудні 2023 року депутати ЛМР за зверненням Надії Тарасевич дозволили розробити детальний план в районі вулиць Хмельницького, Жовківської та Донецької, що передбачає будівництво готельного комплексу.