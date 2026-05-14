Лікеро-горілчаний завод боргував за землю понад 6,1 млн грн

Львівська міська рада відсудила в двох компаній 6,6 млн грн боргів за користування земельними ділянками. Про це 14 травня повідомив департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради.

Перша справа стосується 4,9 га під Львівським лікеро-горілчаним заводом на вул. Кордуби, 2. Цю ділянку завод використовував для обслуговування виробничих будівель державної власності. При цьому, завод не мав актуального рішення про відведення цієї землі в користування чи оренду.

«Окрім цього, як з’ясувалося, Львівський лікеро-горілчаний завод користувався недійсними документами на цю землю. Йдеться про державний акт на постійне землекористування від 1995 року. Його у суді визнано таким, що втратив юридичну силу», – йдеться в повідомленні департаменту.

Тому Господарський суд Львівської області зобов’язав завод сплатити до бюджету Львова безпідставно збережених понад 6,1 млн грн.

Друга справа стосується ТзОВ «Аграрні технології логістики». Тут міська рада в Західному апеляційному господарському суді домоглася сплати 473,5 тис. грн за користування ділянкою на вул. Стрийській, 12 у період із 2020 до 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Фонд держмайна продав Львівський лікеро-горілчаний завод орендареві – однойменній компанії, яка орендувала майно заводу впродовж останніх 25 років.