Червоним кольором позначена спірна ділянка

Господарський суд Львівської області повернув міській раді Львова ще одну ділянку, яку Рясне-Руська сільрада незаконно передала гаражному кооперативу. Сам кооператив створили за день до роздачі земель.

Справа стосується ділянки площею 0,56 в районі Білогорщі. У 2020 році, незадовго до приєднання до Львівської міської громади, Рясне-Руська сільрада передала шість ділянок приблизно по 0,1 га у власність ОК «Гаражно-будівельний кооператив “Гаражне місто”» для будівництва гаражів. У 2021 році кооператив об’єднав ці землі в одну ділянку і зареєстрував право власності.

Через приватизацію цих земель прокуратура звернулась в суд, оскільки вони входять до меж Львова й сільрада не мала права передавати їх у приватну власність. У травні суд витребував ділянку в ОК «Гаражно-будівельний кооператив “Гаражне місто”» та повернув її в комунальну власність ЛМР. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ОК «Гаражно-будівельний кооператив “Гаражне місто”» зареєстроване 11 листопада 2020 року, за день до відведення землі. Засновниками кооперативу є Руслан Притулко, Мирослав Грубий та Іван Кривута.