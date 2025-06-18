У 2020 році частину заказника на Білогорщі розпаювали

Господарський суд Львівської області повернув останню ділянку заказника «Торфовище Білогорща» у власність львівської громади. Про це у середу, 18 червня, повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку площею 3,3 га, яку у 2020 році Рава-Руська сільська рада передала у приватну власність гаражно-будівельного кооперативу «Автогонщик». Ділянка входить до меж ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» загальною площею 92 га.

Через це Франківська окружна прокуратура звернулася в суд. Паралельно кооператив вимагав не лише залишити ділянку в приватній власності, а й оскаржував створення самого заказника.

18 червня Господарський суд визнав недійсним рішення про виділення землі кооперативу «Автогонщик» та зобовʼязав повернути ділянку в комунальну власність Львова. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ділянка 3,3 га є останньою із розпайованих земель заказника, яку місто повернуло у власність громади. Раніше суд повернув ЛМР 3,29 га землі кооперативу «Пікап», 2,74 га ГБК «Сілвер Авто», 2,74 га ТОВ «Амальфі Про» та 3,29 га ГБК «Автосвіт».

Нагадаємо, у серпні 2024 року міське управління екології виграло ґрант на понад 4,2 млн грн від Європейського Союзу на відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща», облаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.