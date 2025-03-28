Рясне-Руська сільрада передала частину заказника під приватизацію

Господарський суд Львівської області скасував рішення про передачу у приватну власність ділянки площею 3,29 га обслуговуючому кооперативу «Пікап». Ділянка розташована в межах заказника «Торфовище Білогорща».

Йдеться про ділянку площею 3,29 га, яку у листопаді 2020 року, незадовго до приєднання Рясне-Руської громади до Львівської ОТГ, сільрада передала у приватну власність «Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап"». Тоді загалом сільрада роздала 65 га землі, які приватизували 18 гаражних кооперативів. Найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га – отримав саме «Пікап», засновниками та членами якого є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин.

Роздачу земель оскаржувала прокуратура. 24 березня суддя Ростислав Матвіїв задовольнив позов та скасував рішення про передачу у приватну власність ділянки площею 3,29 га обслуговуючому кооперативу «Пікап».

Загалом в межах незаконної роздачі землі в Рясне-Руській, пʼять розданих ділянок були розташовані в межах об'єкту природо-заповідного фонду – заказника «Торфовища Білогорща». У 2019 році Львівська міська рада передала 58,8 га землі задля створення природно-заповідного об’єкту. Згодом Львівська обласна рада остаточно ухвалила рішення про створення заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» загальною площею 92 га. Гаражні кооперативи оскаржували це рішення в суді, однак у березні 2025 року Верховний Суд остаточно їм відмовив.

Нагадаємо, у серпні 2024 року міське управління екології виграло ґрант на понад 4,2 млн грн від Європейського Союзу на відновлення водно-болотних угідь заказника «Торфовище Білогорща», облаштування дерев’яних доріжок та веж спостереження за птахами.