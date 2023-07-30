Червоним кольором позначена спірна ділянка

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Франківської окружної прокуратури і скасував рішення Рясне-Руської сільської ради про передачу ще однієї ділянки у власність «Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап"».

Йдеться про ділянку площею 0,1 га неподалік заповідника «Білогорща». У листопаді 2020 року, незадовго до приєднання Рясне-Руської громади до Львівської ОТГ, сільрада передала у приватну власність «Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап"». Тоді загалом сільрада роздала 65 га землі, які приватизували 18 гаражних кооперативів. Найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га – отримав саме «Пікап», засновниками та членами якого є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин.

Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду. Справу щодо цієї ділянки 13 липня розглядала суддя Господарського суду Львівської області Оксана Стороженко. Суд визнав, що Рясне-Руська сільрада виділила землю гаражному кооперативу незаконно, оскільки на цю територію не були розроблені план зонування і детальний план, а цільове призначення не відповідало планам власників землі.

Враховуючи обставини справи, суд визнав рішення Рясне-Руської сільради недійсним та скасував державну реєстрацію права власності на ділянку за гаражно-будівельним кооперативом «Пікап». Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше суд повернув в комунальну власність ділянку 21,5 га, приватизовану кооперативом «Індустріал», ділянку площею 2,5 га та чотири ділянки загальною площею 0,4 га, що належала «Пікапу».