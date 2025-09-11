Заказник «Торфовище Білогорща» утворено на площі 92 га

Західний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Львівської області щодо повернення у власність громади земельної ділянки площею 3,3 га, яка входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща». Як повідомили в юридичному департаменті ЛМР, ухвала набрала законної сили.

Йдеться про територію, яку ще 2017 року мешканці Львова ініціювали для створення природоохоронного об’єкта, але у 2020 році Рясне-Руська сільська рада незаконно передала обслуговуючому кооперативу «Пікап». Того ж року Львівська облрада надала цій місцевості статус заказника загальною площею 92 га.

«Попри спроби власників спірної землі оскаржити утворення заказника й узаконити свої права, Верховний Суд у березні 2025 року визнав легітимність його створення. Нині остаточно вирішено й долю конкретної ділянки – вона залишається в складі природоохоронної території», – йдеться в повідомленні департаменту.

Нагадаємо, ще 25 серпня було прийнято аналогічне рішення про повернення іншої ділянки площею 2,74 га. Крім того, суд першої інстанції зобов’язав повернути громаді ще три наділи, незаконно вилучені із заказника. Ці справи наразі перебувають на розгляді апеляційної інстанції.

Як повідомлялося, тоді Рясне-Руська сільрада незаконно роздала загалом 65 га землі, які приватизували 18 гаражних кооперативів. Найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га – отримав саме «Пікап», засновниками та членами якого є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин.

У мерії підкреслюють, що на території заказника виявлені значні поклади торфу – товщина шару сягає понад одного метра. Відповідно до чинного законодавства, такі землі мають особливу цінність і не можуть бути використані для забудови чи гаражного будівництва.

У серпні 2024 року Львів отримав понад 4,2 млн грн грантового фінансування Європейського Союзу на проєкт відновлення водно-болотного комплексу «Торфовище Білогорща». Планується облаштування екологічних стежок, спостережних веж для орнітологів та інших природоохоронних об’єктів.